Футбол 24 оновив мобільний застосунок: новий матч-центр, розділ турнірів та Reels

Новий футбольний сезон уже стартував, а календар дедалі щільніше заповнюється матчами. Паралельно з іграми з'являються нові футбольні новини, результати та події, за якими вболівальники стежать щодня.

Футбол 24 також продовжує розвивати свій мобільний застосунок. У свіжому оновленні змінили вигляд матч-центру, новинної стрічки та навігації, додали окремий розділ для футбольних турнірів, швидкий доступ до матчів наживо та короткі відео у форматі Reels.

Матч-центр отримав новий вигляд

Саме матч-центр допомагає швидко зорієнтуватися у футбольному розкладі: дізнатися, які матчі відбудуться сьогодні, перевірити результати або знайти потрібну команду чи турнір.

У новій версії застосунку ми оновили його дизайн та структурували інформацію так, щоб користувач міг швидше знайти потрібні дані.

Окремо спростили доступ до матчів, які тривають просто зараз. У верхній частині застосунку з'явилася постійна кнопка Live. Натиснувши її, можна одразу перейти до актуальних матчів.

Є підказка і у новинній стрічці. Пульсуючий індикатор показує, що в цей момент відбувається матч або інша важлива футбольна подія.

Знайти потрібний турнір стало простіше

У сезоні одночасно грають десятки футбольних чемпіонатів. Тому вболівальнику, який стежить не за однією командою, а за кількома турнірами, важливо мати швидкий доступ до кожного з них.

У Футбол 24 для цього з'явився окремий розділ Турніри. Тут зібрані футбольні чемпіонати та змагання, за якими можна стежити у застосунку.

Тепер, щоб знайти потрібну лігу, не доведеться переходити між різними розділами. Відкриваєте Турніри, обираєте потрібне змагання та отримуєте доступ до його матчів і новин.

Короткі спортивні відео у форматі Reels

Футбольні новини тепер можна не тільки читати. У застосунку Футбол 24 з'явилися Reels зі спортивним контентом.

Короткі відео підійдуть тим, хто хоче швидко переглянути головні події, але не має часу читати повноцінний матеріал. Достатньо відкрити Reels та гортати відео, щоб за кілька хвилин дізнатися більше про актуальні події у світі футболу та спорту.

При цьому користувач сам обирає зручний формат: можна прочитати новину або переглянути коротке відео на ту ж тему.

Цікаве відео також легко надіслати іншим. Поділитися ним із друзями, колегами чи рідними можна за допомогою кнопки у правому нижньому кутку екрана.

Інформація про матч тепер доступна у самій новині

Ще одна зміна стосується матеріалів про футбольні матчі. Тепер картка поєдинку з основною інформацією з'являється безпосередньо всередині новини.

Тож якщо ви читаєте матеріал про конкретний матч, не потрібно залишати сторінку та окремо відкривати матч-центр. Основні дані про гру доступні просто у тексті новини.

Також у новій версії оновили дизайн стрічки новин та навігаційного меню. Це дозволяє швидше переходити між основними розділами застосунку та знаходити потрібний контент.

На цьому команда Футбол 24 не зупиняється. Уже готуємо наступні оновлення, серед яких нова версія турніру прогнозистів та розділу Обране.

Оновлений мобільний застосунок Футбол 24 вже доступний для завантаження на Android та iOS. У ньому можна читати новини футболу, стежити за матчами наживо, перевіряти результати та знаходити інформацію про улюблені турніри.