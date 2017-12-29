Затримали ката з "ЛНР": фото

Служба безпеки України затримала бойовика так званої "ЛНР", який катував українських заручників.

Чоловіка затримали у Міловому на Луганщині, повідомили у прес-центрі СБУ.

Затриманий є уродженцем Луганської області тривалий час входив до незаконних збройних формувань терористів "Рим" та "1-а козача сотня ім. С. Синельникова". Він був особистим помічником ватажків угруповання.

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Як повідомляє кореспондент 24 Каналу Анастасія Кримова, ката з "ЛНР" звати Олександр Жмурин. 29 грудня Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Під час судового засідання Жмурин відмовився давати свідчення і ховався від камер журналістів.



Олександра Жмурина підозрюють у катуваннях українських заручників

Він катував українських військових, взятих терористами у заручники. Окрім того, за вказівкою російських кураторів затриманий конвоював бранців на територію РФ.

Згодом бойовик вирішив залишити незаконне угруповання та виїхати на територію підконтрольну українській владі. Він навіть зареєструвався як вимушений переселенець для отримання соціальних виплат від України. Його затримали під час зняття з банкомату нарахованої суми.