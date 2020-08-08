Депортовані з Білорусі кореспонденти "Настоящего времени" Ірина Ромалійська, Роман Гребенюк та Юрій Баранюк вранці 8 серпня прибули до України. Вони приїхали висвітлювати вибори у Білорусі, однак були затримані ОМОНом і терміново депортовані.

Літаком з Мінська усі троє прилетіли до Одеси. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав депортований Іван Гребенюк.

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Гребенюк підкреслив: цей світанок став найкращим у житті, адже він потрапив додому в Україну і почувається в безпеці.

Поки багато емоцій навпереміш з жорстким дисонансом. Тому що якихось 5 годин тому ти був у готелі "Мінськ", потім був голосний стукіт у двері, потім двері щосили прочинилися і твою кімнату заповнили люди в міліцейській формі і надписами "ОМОН". Далі обшук, мікроавтобус з затемненими вікнами, відділок, допит, натяки і "обнадійливі" обіцянки – "ні, ми вас не будемо катувати..",

– розповів Гребенюк.

Він обіцяв надати подробиці і пояснення про затримання пізніше. Наразі – подякував колегам-журналістам за висвітлення цієї ситуації, МЗС України, правозахисникам та просто усім, хто переймався ситуацією.