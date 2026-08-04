Консул України відвідав у Польщі директора CEO Club, затриманого "за крадіжку велосипедів"

Консул генерального консульства України в Любліні відвідав затриманого директора бізнес-спільноти CEO Club Ukraine Дмитра Карчука. Чоловіка утримують нібито за "крадіжку велосипедів".

Як повідомляють видання "Європейська правда" та Суспільне з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

У якому стані зараз перебуває Дмитро Карчук?

Наразі український підприємець утримується в пенітенціарному закладі польського міста Перемишль. Під час особистої зустрічі з дипломатом затриманий не висловлював жодних скарг на умови тримання або неналежне ставлення з боку адміністрації слідчого ізолятора чи інших осіб.

Після безпосереднього спілкування з Карчуком український консул провів окрему зустріч із керівництвом пенітенціарної установи. Сторони детально обговорили питання дотримання прав українця та забезпечення його базових і правових потреб у межах, визначених законодавством Польщі та нормами міжнародного права.

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що разом із Генеральним консульством в Любліні тримають цю резонансну справу на особливому контролі. Паралельно Посольство України в Німеччині вже звернулося до німецької сторони з офіційним запитом щодо надання деталей кримінального провадження та заявило про готовність надати необхідне сприяння адвокатам у забезпеченні прав затриманого.

У чому підозрюють Дмитра Карчука?

Сама історія розпочалася 28 липня 2026 року на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Грушів – Будомєж". Саме там під час стандартної перевірки документів польська прикордонна система зафіксувала Дмитра Карчука в базі розшуку на підставі європейського ордера на арешт, виданого правоохоронними органами Німеччини.

Німецьке слідство інкримінує українцю шахрайство в організованій формі, що за місцевим законодавством передбачає максимальне покарання до 10 років позбавлення волі. Йдеться про масштабне логістичне шахрайство, внаслідок якого у вересні 2024 року зі складу в Німеччині було викрадено 171 електровелосипед загальною вартістю понад 126 тисяч євро.

Сам директор CEO Club Ukraine категорично заявив, що не визнає своєї причетності до інкримінованого правопорушення. Він має намір через своїх адвокатів жорстко оскаржувати рішення німецького слідства, наполягаючи на помилковій ідентифікації або незаконному використанні його персональних даних третіми особами.

Адвокати Карчука, своєю чергою, стверджують, що зібрали неспростовні докази перебування їхнього клієнта в Україні у вересні 2024 року, серед яких офіційні дані Державної прикордонної служби, деталізований білінг мобільного оператора, банківські виписки та свідчення очевидців.

Окремим вагомим аргументом є медичні документи, які підтверджують, що в період скоєння злочину бізнесмен проходив складну реабілітацію після операції на коліні та пересувався винятково на милицях. Крім того, у нього взагалі відсутнє водійське посвідчення категорії, необхідної для керування вантажними автомобілями.

Німецькі адвокати наразі намагаються отримати доступ до матеріалів справи, адже станом на 4 серпня захист досі не отримав офіційних документів від німецької сторони. Через це юристам невідомо, який саме документ пред'явила людина, що отримала вантаж, і чи використовувався там номер справжнього паспорта українця. Після отримання цих матеріалів планується оцінити підстави видачі європейського ордера та оскаржити його безпосередньо в Німеччині.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми писали, що про затримання Дмитра Карчука вперше публічно розповів засновник і президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдайчук. Він припустив, що ця ситуація є наслідком шахрайства з документами, коли зловмисники могли використати чужі персональні дані, видати себе за іншу людину, забрати вантаж і згодом продати товар за готівку.

Фактично у людини можуть викрасти особистість, використати її дані для вчинення кримінального правопорушення, а вона навіть не знатиме про це, доки одного дня її не затримають на кордоні. Наразі невідомо, хто насправді заволодів вантажем і як персональні дані Дмитра потрапили до матеріалів справи,

– Сергій Гайдайчук, засновник і президент CEO Club Ukraine.

Тоді ж стало відомо, що польський суд призначив підозрюваному до 60 діб тримання під вартою на час розгляду екстрадиційного запиту, і саме це рішення зараз намагаються скасувати адвокати.