Інкасатора Ощадбанку, затриманого в Угорщині, госпіталізували в критичному стані, – Bloomberg

Одного з працівників Ощадбанку, яких незаконно затримали в Угорщині, госпіталізували в критичному стані. Україна звинуватила уряд у нехтуванні правами співробітників.

Раніше Україна заявляла про грубе поводження із затриманими. Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв'ю Bloomberg.

Що сказав Пишний про інцидент?

Пишний сказав, що цей інцидент "абсурдний та незаконний". Він звинуватив угорський уряд в "повному ігноруванні європейських норм, правил та цінностей".

Як голова Нацбанку зазначив, таке перевезення коштів – це звична операція для України після того, як перестали літати літаки.

Ви питаєте, чи здивований я тим, що сталося. Я б сказав, що я розлючений,

– сказав Андрій Пишний.

Як зазначило угорське видання Telex 12 березня, уряд поверне Україні інкасаторські автівки, але кошти – ні.

Що відомо про затримання інкасаторів в Угорщині?