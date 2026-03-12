Інкасатора Ощадбанку, затриманого в Угорщині, госпіталізували в критичному стані, – Bloomberg
- Інкасатора "Ощадбанку", затриманого в Угорщині, госпіталізували в критичному стані.
- Це викликало звинувачення з боку України в нехтуванні правами її співробітників.
Одного з працівників Ощадбанку, яких незаконно затримали в Угорщині, госпіталізували в критичному стані. Україна звинуватила уряд у нехтуванні правами співробітників.
Раніше Україна заявляла про грубе поводження із затриманими. Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв'ю Bloomberg.
Що сказав Пишний про інцидент?
Пишний сказав, що цей інцидент "абсурдний та незаконний". Він звинуватив угорський уряд в "повному ігноруванні європейських норм, правил та цінностей".
Як голова Нацбанку зазначив, таке перевезення коштів – це звична операція для України після того, як перестали літати літаки.
Ви питаєте, чи здивований я тим, що сталося. Я б сказав, що я розлючений,
– сказав Андрій Пишний.
Як зазначило угорське видання Telex 12 березня, уряд поверне Україні інкасаторські автівки, але кошти – ні.
Що відомо про затримання інкасаторів в Угорщині?
У Будапешті семеро українських інкасаторів опинилися в заручниках після того, як угорські правоохоронці 5 березня захопили дві інкасаторські машини Ощадбанку, які перевозили валюту та цінності з Австрії. За інформацією МЗС, під час спецоперації працівників витягли з автомобілів та змусили лягти на землю. В машині перебували 40 млн доларів США, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.
Інкасаторів Ощадбанку звільнили та повернули в Україну 6 березня. Голова МЗС Андрій Сибіга повідомив, що всі семеро громадян уже перетнули кордон і перебувають у безпеці. Міністр подякував команді МЗС, українському посольству в Будапешті, правоохоронцям та державним установам за допомогу у звільненні.
Угорщина погодилася повернути інкасаторські автомобілі Ощадбанку, але без конфіскованих раніше цінностей – золота та валютних коштів. Передача машин відбулась в четвер вранці. За словами угорського уряду, цінності залишатимуться на території країни щонайменше 60 днів для проведення розслідування щодо їхнього перевезення та законності. Відповідний закон ухвалили в екстреному порядку, за нього проголосували 119 депутатів парламенту.