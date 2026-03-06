Новий поворот: Сіярто заявив "гроші української військової мафії" у викрадених авто інкасаторів

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що вимагає від України негайної відповіді щодо перевезення готівки. Наразі Будапешт підозрює, що йдеться про гроші нібито "української військової мафії".

Про це повідомила угорська державна агенція MTI.

Про яку військову мафію йдеться?

Глава МЗС заявив, що Національна податкова та митна служба розпочала розслідування за підозрою у "шокуючому злочині". За його словами, підставою для цього стали дані про те, що останніми місяцями українці нібито перевезли через Угорщину значні обсяги готівки та золота.

Загалом йдеться про 900 мільйонів доларів і 420 мільйонів євро готівкою, а також 146 кілограмів золотих злитків.

Сійярто зазначив, що у зв'язку з цією ситуацією виникає кілька серйозних нюансів. Зокрема, йдеться про дуже велику суму, тому постає питання, чому українцям потрібно перевозити такі кошти саме у готівковій формі.

Міністр також зауважив, що якщо це справді була банківська трансакція, то незрозуміло, чому фінансові установи не здійснили переказ безготівково і навіщо для цього перевозити значну суму через територію Угорщини.

Ці питання виникають насамперед тому, що ці грошові перевезення супроводжують люди, які мають очевидні зв'язки з українськими спецслужбами,

– додав посадовець.

Наразі угорська сторона вимагає пояснень: за словами Сійярто, влада хоче з'ясувати, чи йдеться лише про транзит коштів через територію Угорщини, чи частина цих грошей може залишатися в країні, а також чи не використовуються вони "у чиїхось інтересах".

Цілком закономірно постає питання, чи не йдеться тут про гроші української військової мафії,

– заявив Петер Сійярто.

Що відомо про затримання інкасаторів?