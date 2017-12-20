Затягування з вибором голови НБУ Вишлінський пояснив "бажанням все підім'яти під контроль"

Подібний перебіг процесу доводить слабкість та неефективність у вирішенні ключових для країни питань.

Про це пише 5 Канал. На думку Вишлінського, "процес уже вийшов за межі пристойності, країна не може понад 7 місяців без повноцінного керівника Національного банку".

Також тяганина з обранням голови визначає протистояння між потребою у незалежному банку – і бажанням "все "підім'яти" під контроль".

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Він також зазначив, що на сьогодні в Україні дуже велика кількість "виконавців обов'язків" на ключових посадах, починаючи від ЦВК та закінчуючи парламентськими комітетами.