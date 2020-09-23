Президент України ще весною став ініціатором нового законопроєкту про Службу безпеки України. А потім його трохи призупинили, але в комітеті над ним працювали. Там хочуть змінити основні функції.

Про це в ефірі 24 каналу говорив народний депутат з партії "Голос" і секретар Комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко.

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Про реформу СБУ

За його словами, зараз законопроєкт практично готовий до першого читання. І щодо функцій відомства — він цілковито відрізняється від того, що пропонував президент.

Законопроєкт, який прийшов від президента – це був просто покращений з точки зору СБУ чинний законопроєкт. Там підняли заробітні плати та додали повноважень,

– зазначив Костенко.

Нові функції СБУ

Але на комітетах мова йде про те, щоб СБУ повернути в сторону спецслужби, а не правоохоронного органу. Також поступово планують забрати функції слідства. А також зменшення оперативно-розшуковою діяльності й збільшення контррозвідувальної діяльності.

Головне завдання СБУ – працювати на випередження і надавати всім особам-споживачам – президенту, прем'єру – інформацію для прийняття державних управлінських рішень, а не просто відкривати кримінальні справи,

– підсумував Костенко.

Дивіться відео розмови 24 каналу з нардепом:

Що передбачає законопроєкт про СБУ, який пропонував президент: