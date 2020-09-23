Завдання СБУ – не просто відкривати кримінальні справи, – нардеп про реформу відомства
Президент України ще весною став ініціатором нового законопроєкту про Службу безпеки України. А потім його трохи призупинили, але в комітеті над ним працювали. Там хочуть змінити основні функції.
Про це в ефірі 24 каналу говорив народний депутат з партії "Голос" і секретар Комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко.
Важливо На день народження до одіозного СБУшника Демчини завітали колишні й чинні міністри з силовиками
Про реформу СБУ
За його словами, зараз законопроєкт практично готовий до першого читання. І щодо функцій відомства — він цілковито відрізняється від того, що пропонував президент.
Законопроєкт, який прийшов від президента – це був просто покращений з точки зору СБУ чинний законопроєкт. Там підняли заробітні плати та додали повноважень,
– зазначив Костенко.
Нові функції СБУ
Але на комітетах мова йде про те, щоб СБУ повернути в сторону спецслужби, а не правоохоронного органу. Також поступово планують забрати функції слідства. А також зменшення оперативно-розшуковою діяльності й збільшення контррозвідувальної діяльності.
Головне завдання СБУ – працювати на випередження і надавати всім особам-споживачам – президенту, прем'єру – інформацію для прийняття державних управлінських рішень, а не просто відкривати кримінальні справи,
– підсумував Костенко.
Дивіться відео розмови 24 каналу з нардепом:
Що передбачає законопроєкт про СБУ, який пропонував президент:
- Закріплення змісту ключових понять, які характеризують сферу державної безпеки та її забезпечення;
- Чітке визначення мети діяльності СБУ, а також її функцій і повноважень;
- Впровадження ризик-орієнтованого підходу до протидії загрозам державної безпеки;
- Розширення інформаційно-аналітичного вектора роботи спецслужби;
- Оптимізація організаційно-штатної побудови Служби безпеки, яка зможе забезпечувати своєчасне реагування на актуальні загрози держбезпеці України.
- Поетапне припинення комплектування СБУ військовослужбовцями;
- Забезпечення поступового перетворення СБУ у відомство, яке комплектується особами зі спецзваннями;
- Осучаснення питань грошового, соціально-побутового, пенсійного забезпечення співробітників СБУ;
- Оновлення і деталізація положень закону "Про національну безпеку України".