Привітати з днем народження колишнього заступника очільника СБУ Павла Демчину зібралися чинні та колишні силовики. Святкував Демчина наприкінці серпня.

Відповідну інформацію оприлюднив проєкт розслідувань Bihus.Info. За даними ресурсу, на день народження Демчини приїхали колишні та чинні силовики приїхали на авто з необлікованими номерами.

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Кого можна було помітити на дні народження Демчини

Колишній голова СБУ Василь Грицак приїхав на Land Cruiser з необлікованими номерами. Цікаво, що після звільнення він на такі номери права не має.

Ще один співробітник СБУ Дмитро Дем’яненко приїхав привітати Демчину на Toyota Land Cruiser Prado, використовуючи все ті ж номери під прикриттям. Відомо, що це авто зареєстровано на дружину силовика, тому його навряд чи можна назвати робочим транспортом, який може використовувати спеціалізовані номери.

Колишній генпрокурор Віталій Ярема разом із заступником Анатолієм Даниленко та сімейним бізнес-партнером Даниленка Геннадієм Ільїним прибули на Toyota Sienna та Lexus LX 450D. Lexus зареєстровано на ТОВ "Емпоріум пропертіз", чиї бенефіціари заховано на Віргінських островах. Ця фірма є скандально відомою через забудову Сінного ринку. Друге авто, Sienna, числиться за напівпричепом-цистерною, хоча фізично номери висять на легковику.

Водночас колишній заступник Демчини Іван Дралюк приїхав на Hyundai Santa Fe, що є записаним на тещу. А нещодавній заступник генпрокурора Дмитро Сторожук завітав на Mercedes-Benz GLS 350, записаному на компанію ТОВ "Фінансово Правовий Союз", де згідно з останньою декларацією Сторожука, працює його дружина.

Ексголова столичного управління СБУ Олег Валендюк приїхав на Audi Q7, оформленому на деякого Тараса Дуду. Однак, ні ця машина, ні цей чоловік у деклараціях Валендюка в часи його роботи в органах не згадувалися.

Також на дні народження Демчини був присутнім колишній голова Нацполіції та чинний радник міністра внутрішніх справ Сергій Князєв. Він завітав він на Touareg, що належить компанії "Атлант Інвестбуд", що перебуває у складі групи "Атлант". Тут, словами Князева, працюють йогшо колишня дружина та діти. Раніше, коли у дружини Князєва знайшли багато майна, очільник Нацполоції відхрещувався від неї.



Він завітав він на Touareg, що належить компанії "Атлант Інвестбуд", що перебуває у складі групи "Атлант". Тут, словами Князева, працюють йогшо колишня дружина та діти. Раніше, коли у дружини Князєва знайшли багато майна, очільник Нацполоції відхрещувався від неї. Крім того, вітали Демчину керівник столичної Нацполоції Андрій Крищенко, політик Артур Палатний, ексміністр оборони Степан Полторак і колишній заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

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Що цьому передувало

НАБУ розслідувало можливе незаконне збагачення та зловживання службовим становищем з боку Павла Демчини.

з боку Павла Демчини. У березні 2017 року "Слідство.Інфо" повідомило, що Павло Демчина, який очолює Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, офіційно мешкає у відомчому гуртожитку СБУ. Хоча його дружина Ольга Воловчук мешкає у розкішному заміському маєтку та володіє елітними авто.

Після цього у СБУ заявили, що Демчина заперечує цю інформацію та сам звернувся до НАБУ з проханням перевірити такі повідомлення.

Згодом "Схеми" опублікували розслідування, в якому мовилося, що Демчина, перебуваючи під слідством НАБУ, придбав позашляховик Range Rover Sport вартістю у понад 30 тисяч доларів.

14 вересня 2018 року НАБУ підтвердило, що підготувало повідомлення Демчині про підозру в незаконному збагаченні. Опісля Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження через розголошення першому заступнику голови Служби безпеки Павлу Демчині відомостей досудового розслідування.

Опісля Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження через розголошення першому заступнику голови Служби безпеки Павлу Демчині відомостей досудового розслідування. 26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.

У травні 2019 року перший заступник голови Служби безпеки України Павло Демчина подав у відставку.

13 травня у "Центрі протидії корпупції" повідомили, що президент Петро Порошенко таємно присвоїв Демчині звання генерал-полковника.

Дивіться розслідування Bihus.Info про день народження Демчини