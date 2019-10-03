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      Завдяки вам є ми: родина Зеленських відвідала відкриття виставки до роковин Бабиного Яру

      748 Читать новость на русском
      Олена Зеленська
      Олена Зеленська / 1plus1.ua

      Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у відкритті фотовиставки "Історія крізь обличчя". Ця виставка присвячена 78 річниці трагедії в Бабиному Яру. До урочистостей долучився і Президент України Володимир Зеленський, який у сам день роковин (29 вересня) відвідував Бабин Яр інкогніто.

      Фотовиставку 3 жовтня організував благодійний фонд "Заради тебе" для збереження пам'яті про подвиг Праведників під час Другої світової війни. Мовиться про людей, які з ризиком для життя рятували євреїв від нацистського геноциду, пише офіційний сайт глави держави.

      Читайте також: 78 роковини трагедії у Бабиному Яру: як це було

      "Вчинки Праведників – це яскраве підтвердження толерантності українського народу та найвищий приклад його людяності", – сказала Олена Зеленська під час урочистого відкриття фотовиставки.

      Я пишаюся тим, що зараз серед вас. І вдячний вам за все, що ви зробили. Це великий подвиг. Якщо у мене в житті буде можливість зробити щось хоч подібне – я б цим пишався. Ми вдячні вам, бо завдяки вам є ми,
      – сказав президент Зеленський.

      Глава держави зазначив, що не знає багатьох членів своєї родини саме через цю велику трагедію ХХ століття.

      За даними ізраїльського Інституту Катастрофи та Героїзму "Яд Вашем", в Україні було 2 тисячі 573 Праведники. Та значно більше героїв – невідомі. Фотопортрети Праведників, що дожили донині, відкрито на другому поверсі Офісу Президента в Києві.

      Зауважимо, що у сам день роковин 29 вересня Президент України Володимир Зеленський побував у Бабиному Яру лише інкогніто – так заявили в Офісі Президента. Тоді ж рабин Яків Блайх висловив обурення: "Вперше в історії незалежної України президент не прийшов до Бабиного Яру 29 числа. Наступний президент, напевно, повністю забуде про те, що був Бабин Яр".

      Що сталося у Бабиному Яру? Мовиться про один з найжорстокіших злочинів гітлерівських окупантів під час Другої світової війни. Лише протягом 29-30 вересня 1941 року в Бабиному Яру розстріляли 34 тисячі євреїв. Загалом до 1943 року там вбили до 100 тисяч людей – євреїв, ромів, караїмів, українців та інших.

      Читайте також: Зеленський у День пам’яті жертв Бабиного Яру: Це попередження для всього людства

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини Києва Офіс Президента Олена Зеленська Бабин Яр
      Джерело: 24 канал
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