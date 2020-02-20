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      Завершити розслідування – наше головне завдання, – Зеленський родинам Героїв Небесної Сотні

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      Зеленський зустрівся з родинам Героїв Небесної Сотні / president.gov.ua

      Володимир Зеленський зустрівся з рідними Героїв Небесної Сотні. Президент пообіцяв їм завершити розслідування злочинів проти учасників Майдану.

      Крім президента на зустрічі був присутній генпрокурор Руслан Рябошапка та очільниця ДБР Ірина Венедіктова. Про це інформує пресслужба Офісу Президента.

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      Ми робимо все, щоб нічого не було втрачено, жодна деталь цієї справи. І попри те, як ішло слідство останні шість років, ми не лише цілком вас підтримуватимемо, а й повністю завершимо цю справу,
      – заявив Зеленський.

      За його словами, влада робить все можливе щоб навіть після перезавантаження генпрокуратури й керівництва ДБР не втратити деталей справи та продовжити розслідування.

      Родичі загиблих поскаржилися на те, що на результати розслідування та покарання всіх винних вони чекають вже шість років.

      Генпрокурор Рябошапка зазначив, що у справах Майдану засуджено 44 людини. За його словами, ще 450 людей намагаються притягнути до відповідальності.

      Очільниця ДБР Ірина Венедіктова додала, що незабаром у ДБР оголосять конкурс на посаду керівника управління зі справ Майдану: "Конкурс буде відкритим, і родини героїв Небесної Сотні зможуть надати свого представника для контролю процесу", – заявила Венедіктова.

      Зеленський зустрівся з рідними Героїв Небесної Сотні

      Розстріли на Майдані: коротко

      • Саме протистояння у другій половині лютого 2014 року було завершальним етапом Революції Гідності. 18 лютого силовики вдалися до розстрілів і штурму протестувальників, що тривало до 21 лютого.
      • Внаслідок силових зіткнень всього за чотири дні загинули 82 людей (за оцінкою Міністерства охорони здоров'я). З них 71 активіст та 11 силовиків.
      • Саме застосування таких жорстких методів стало кінцем правління Віктора Януковича та його прибічників. Результатами силових протистоянь стали голосування Верховною Радою 22 лютого про відсторонення "легітимного" від виконання обов'язків президента.
      • До слова, масові вбивства відбувалися у ті дні не лише на Майдані, а й поблизу. До переслідувань, побиття або і навіть жорстких вбивств активістів за межами Майдану вдавалися "тітушки".

      євромайдан
      Хроніка Євромайдану/ Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Революція Гідності Новини Києва Розслідування Жертви Небесна Сотня Державне бюро розслідувань Офіс генпрокурора Офіс Президента Ірина Венедіктова Руслан Рябошапка Володимир Зеленський
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