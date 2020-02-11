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      Завод Ахметова і Новинського відсудив у держави понад 200 мільйонів гривень: деталі

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      Вадим Новинський і Рінат Ахметов / delo.ua

      Суд частково задовольнив позов "Єнакієвського металургійного заводу" до Офісу великих платників податків. Власником збанкрутілого метзаводу є олігарх Рінат Ахметов. Значною часткою підприємства також володіє нардеп-опоблоківець Вадим Новинський.

      З держбюджету України на користь Ахметова стягнуть відшкодування за ПДВ на суму понад 106 мільйонів гривень і пеню у розмірі 105,9 мільйона гривень. Про це мовиться у рішенні Донецького окружного адмінсуду.

      Дізнайтесь, як Ахметову вдається заробляти на окупованих територіях

      Що відомо про збанкрутілий завод Ахметова

      "Єнакіївський металургійний завод" знаходиться у процедурі банкрутства. Таке рішення ухвалив Господарський суд Донецької області 1 липня 2019 року.

      Виробничі потужності підприємства знаходяться на окупованій частині Донбасу. Група "Метінвест" Ріната Ахметова стверджує, що втратила контроль над активами і майном заводу у березні 2017 року.

      У 2016 році журналісти-розслідувачі оприлюднили інформацію, що металургійні заводи Ріната Ахметова на окупованій території успішно продовжують працювати та приносити прибутки. У компанії "Метінвест" запевняли, що податків бойовикам не сплачували, а працювали лише з українським бюджетом. У Державній фіскальній службі цю інформацію тоді не підтвердили, однак зазначили, що, з огляду на бойові дії, ці підприємства можуть і не сплачувати податків в Україні.


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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Металургія Рінат Ахметов Вадим Новинський Рішення суду Окуповані території
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