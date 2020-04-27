"Завтра от вас тут і слєда не будет": заступника Кличка затримала поліція

Поліція зупинила Mercedes у Києві за незначне порушення ПДД, але ситуація перейшла у конфлікт із бійкою та затриманням. За кермом була депутатка Київради Костенко, а пасажиром, який вдарив поліцейського, виявився заступник голови КМДА Слончак.

У Києві на вулиці Льва Толстого правоохоронці зупинили автомобіль Mercedes, щоб зробити зауваження водію, який забув увімкнути фари. Як пише "Київ Оперативний", зазвичай за такого правопорушення поліція лише дивиться документи, перевіряє у базах, попереджає і відпускає. Однак ця конкретна ситуація склалася інакше.

Цікава інформація 7 ознак, що у вас на карантині з'явились проблеми з алкоголем

У телеграм-каналі народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського мовиться, що за кермом автомобіля була Людмила Костенко – депутатка Київської міської ради, заступниця голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, – яка, "за попередніми даними, перебувала у стані алкогольного сп'яніння".

Пасажир цього ж автомобіля – Володимир Слончак, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень – вирішив проявити ініціативу.

У "Київ Оперативний" пишуть, що чоловік "постійно промовляв "та ви знаєте кто ми", "та завтра от вас тут і слєда не будет" тощо. Дубінський же пише, що Слончак "вдарив у обличчя інспектора поліції".

Автомобіль відправили на штрафну стоянку, поліцейському надали медичну допомогу, нападника ж затримали. Депутатка Костенко відмовилася проходити будь-які тести на наявність алкоголю в крові.

Затримання заступника голови КМДА Слончака та спілкування поліції з депутаткою Костенко: дивіться відео

Що відомо про Володимира Слончака

Слончак із 2016 року очолював управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради.

З 12 грудня 2018 року – заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

З 2015 року – представляє громаду Києва у Наглядовій раді приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "Київміськбуд", обіймаючи посаду голови Наглядової ради.

Зауважимо, про Слончака уже кілька разів згадували у ЗМІ: