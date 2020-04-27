"Завтра от вас тут і слєда не будет": заступника Кличка затримала поліція
Поліція зупинила Mercedes у Києві за незначне порушення ПДД, але ситуація перейшла у конфлікт із бійкою та затриманням. За кермом була депутатка Київради Костенко, а пасажиром, який вдарив поліцейського, виявився заступник голови КМДА Слончак.
У Києві на вулиці Льва Толстого правоохоронці зупинили автомобіль Mercedes, щоб зробити зауваження водію, який забув увімкнути фари. Як пише "Київ Оперативний", зазвичай за такого правопорушення поліція лише дивиться документи, перевіряє у базах, попереджає і відпускає. Однак ця конкретна ситуація склалася інакше.
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У телеграм-каналі народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського мовиться, що за кермом автомобіля була Людмила Костенко – депутатка Київської міської ради, заступниця голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, – яка, "за попередніми даними, перебувала у стані алкогольного сп'яніння".
Пасажир цього ж автомобіля – Володимир Слончак, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень – вирішив проявити ініціативу.
У "Київ Оперативний" пишуть, що чоловік "постійно промовляв "та ви знаєте кто ми", "та завтра от вас тут і слєда не будет" тощо. Дубінський же пише, що Слончак "вдарив у обличчя інспектора поліції".
Автомобіль відправили на штрафну стоянку, поліцейському надали медичну допомогу, нападника ж затримали. Депутатка Костенко відмовилася проходити будь-які тести на наявність алкоголю в крові.
Затримання заступника голови КМДА Слончака та спілкування поліції з депутаткою Костенко: дивіться відео
Що відомо про Володимира Слончака
- Слончак із 2016 року очолював управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради.
- З 12 грудня 2018 року – заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.
- З 2015 року – представляє громаду Києва у Наглядовій раді приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "Київміськбуд", обіймаючи посаду голови Наглядової ради.
Зауважимо, про Слончака уже кілька разів згадували у ЗМІ:
- 24 квітня 2017 року дорогою з Києва до Василькова між двома учасниками дорожнього руху стався конфлікт: водії влаштували перегони на дорозі, а пізніше на території пожежної частини у Василькові влаштували стрілянину. Одним з учасників інциденту був Володимир Слончак.
- 17 вересня 2019 року невідомий у під'їзді житлового будинку в Києві побив заступника голови КМДА Володимира Слончака (наслідком нападу стали закрита черепно-мозкова травма і струс головного мозку).
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