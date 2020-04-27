02:21
27 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ЧОРНОБИЛЬ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ЧОРНОБИЛЬ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН

      "Завтра от вас тут і слєда не будет": заступника Кличка затримала поліція

      -
      Заступника Кличка в КМДА Слончака затримала поліція
      Депутат і заступник голови КМДА конфліктували з поліцією / "Київ Оперативний"

      Поліція зупинила Mercedes у Києві за незначне порушення ПДД, але ситуація перейшла у конфлікт із бійкою та затриманням. За кермом була депутатка Київради Костенко, а пасажиром, який вдарив поліцейського, виявився заступник голови КМДА Слончак.

      У Києві на вулиці Льва Толстого правоохоронці зупинили автомобіль Mercedes, щоб зробити зауваження водію, який забув увімкнути фари. Як пише "Київ Оперативний", зазвичай за такого правопорушення поліція лише дивиться документи, перевіряє у базах, попереджає і відпускає. Однак ця конкретна ситуація склалася інакше.

      Цікава інформація 7 ознак, що у вас на карантині з'явились проблеми з алкоголем

      У телеграм-каналі народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського мовиться, що за кермом автомобіля була Людмила Костенко – депутатка Київської міської ради, заступниця голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, – яка, "за попередніми даними, перебувала у стані алкогольного сп'яніння".

      Пасажир цього ж автомобіля – Володимир Слончак, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень – вирішив проявити ініціативу.

      У "Київ Оперативний" пишуть, що чоловік "постійно промовляв "та ви знаєте кто ми", "та завтра от вас тут і слєда не будет" тощо. Дубінський же пише, що Слончак "вдарив у обличчя інспектора поліції".

      Автомобіль відправили на штрафну стоянку, поліцейському надали медичну допомогу, нападника ж затримали. Депутатка Костенко відмовилася проходити будь-які тести на наявність алкоголю в крові.

      Затримання заступника голови КМДА Слончака та спілкування поліції з депутаткою Костенко: дивіться відео

      Що відомо про Володимира Слончака

      • Слончак із 2016 року очолював управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради.
      • З 12 грудня 2018 року – заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.
      • З 2015 року – представляє громаду Києва у Наглядовій раді приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "Київміськбуд", обіймаючи посаду голови Наглядової ради.

      Зауважимо, про Слончака уже кілька разів згадували у ЗМІ:

      • 24 квітня 2017 року дорогою з Києва до Василькова між двома учасниками дорожнього руху стався конфлікт: водії влаштували перегони на дорозі, а пізніше на території пожежної частини у Василькові влаштували стрілянину. Одним з учасників інциденту був Володимир Слончак.
      • 17 вересня 2019 року невідомий у під'їзді житлового будинку в Києві побив заступника голови КМДА Володимира Слончака (наслідком нападу стали закрита черепно-мозкова травма і струс головного мозку).
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Олександр Дубінський Київрада КМДА Алкоголь Поліція Новини Києва Аварії та ДТП Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Які країни успішніше перемагають коронавірус?
      26 квітня , 19:00 Які країни успішніше перемагають коронавірус?
      Павло Ковтонюк
      Що не так з Шарієм: скандали, у які потрапляв блогер
      26 квітня , 17:21 Що не так з Шарієм: скандали, у які потрапляв блогер
      Ярослав Голобородько