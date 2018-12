Завтра у Києві форум про майбутнє молоді почнеться з пробіжки з Садовим

Як молоді стати важелем змін в країні, як ефективно відповідати на виклики сьогодення та що чекає Україну та світ у майбутньому – ці та інші теми обговорюватимуть завтра на НСК "Олімпійський" учасники форуму #FUTUREMAKERS.

Робочий ранок для учасників форуму розпочнеться о 8:00 із пробіжки з лідером "Самопомочі" Андрієм Садовим, який оголосив про намір балотуватись на посаду президента України. О 14:00 також відбудеться дискусія з Андрієм Садовим.

Участь у форумі також візьмуть народна депутатка Олена Сотник, співзасновник Ukrainian Institute For The Future Анатолій Амелін, куратор освітніх програм Ukrainian Institute For The Future Сергій Бабак, виконавчий директор фонду ANTIAIDS Ольга Руднєва, директор зі зв’язків з громадськістю Coca-Cola Україна Олеся Жулинська та художниця Олеся Драшкаба.

Повна програма форуму тут.

Реєстрація на подію за посиланням