Спроби відтягнути втрату влади тими, хто втратив довіру людей, виглядають дивно, – Садовий

Андрій Садовий, який є лідером партії "Об'єднання "Самопоміч", на сторінці у соціальній мережі Facebook висловився щодо того, коли мають відбутися парламентські вибори в Україні.

Андрій Садовий заявив, що дострокові парламентські вибори мають відбутися, бо таким є запит суспільства. Написав він на своїй сторінці у Facebook.

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Лідер партії "Самопоміч" стверджує, що, оцінюючи майбутнє рішення Конституційного суду щодо правомірності цих виборів, треба пам’ятати, що це саме той склад суду, який скасував норму про відповідальність за незаконне збагачення.

"Будь-які спроби відтягнути втрату влади тими, хто втратив довіру людей, виглядають, м’яко кажучи, неприємно", – підсумував Андрій Садовий.