11:51
11 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА НА РОСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Кім Чен Ин годує піраній. Путін переосмислює долар
      Вєсті Кремля
      22:30, 10 червня
      Вєсті.UA: Нове кредо Ляшка. Що Онищенко забув в Україні
      Вєсті.UA
      20:31, 10 червня
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, 7 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА НА РОСІ

      Спроби відтягнути втрату влади тими, хто втратив довіру людей, виглядають дивно, – Садовий

      46 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / 24 канал

      Андрій Садовий, який є лідером партії "Об'єднання "Самопоміч", на сторінці у соціальній мережі Facebook висловився щодо того, коли мають відбутися парламентські вибори в Україні.

      Андрій Садовий заявив, що дострокові парламентські вибори мають відбутися, бо таким є запит суспільства. Написав він на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Садовий просить громадськість перевірити списки "Самопомочі"

      Лідер партії "Самопоміч" стверджує, що, оцінюючи майбутнє рішення Конституційного суду щодо правомірності цих виборів, треба пам’ятати, що це саме той склад суду, який скасував норму про відповідальність за незаконне збагачення. 

      "Будь-які спроби відтягнути втрату влади тими, хто втратив довіру людей, виглядають, м’яко кажучи, неприємно", – підсумував Андрій Садовий.

      blog_ava
      Головні новини 10 червня: нові кандидати у депутати та свіжі рейтинги партій
      сьогодні
      4084
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Парламентські вибори 2019 Самопоміч
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Шахрайство в Одеському порту: збиткові угоди та міжнародні скандали
      сьогодні , 11:30 Шахрайство в Одеському порту: збиткові угоди та міжнародні скандали
      Сергій Лещенко 85
      Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      сьогодні , 10:52 Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      85962
      Кремль обречен на признание российско-украинской войны
      сьогодні , 08:40 Кремль обречен на признание российско-украинской войны
      Сергій Климовський 3461
      Найкращий гравець збірної України у матчі проти Люксембургу: опитування
      сьогодні , 00:12 Найкращий гравець збірної України у матчі проти Люксембургу: опитування
      1574
      Україна здобула важку перемогу над Люксембургом у відборі на Євро-2020: відео
      10 червня , 23:37 Україна здобула важку перемогу над Люксембургом у відборі на Євро-2020: відео
      3201
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук