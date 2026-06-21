У Генштабі повідомили деталі удару по критичному нафтовому терміналу у Керчі і порту "Кавказ"

20 та 21 червня Сили оборони України завдали серйозних ударів по ворогу. За ці дні було уражено Тюменський НПЗ, нафтовий термінал у Керчі, порт "Кавказ" та логістичну інфраструктуру росіян.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Які наслідки атак на ворога?

У ніч на 21 червня у Керчі було уражено нафтовий термінал "ТЕС-Термінал-1". Там зафіксовано пожежу на території підприємства.

Термінал є одним із ключових об'єктів перевалки та зберігання паливно-мастильних матеріалів в Криму та використовується для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ,

– зауважили у Генштабі.

Також під прицілом опинився порт "Кавказ" у Краснодарському краї, підтверджено пожежу.

Цей об'єкт є важливим логістичним вузлом, який забезпечує морське сполучення між Краснодарським краєм та тимчасово окупованим Кримом та задіяний в забезпеченні російських військ.

Окрім того, українські дрони вдарили по залізничних мостах:

через Північнокримський канал у районі Роздольного,

у районі Петерсгагена Запорізької області,

через Сиваш у районі Чонгара.

Їх ворог використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ.

Було уражено й пункт управління противника в районі Почаєва Бєлгородської області та пункти управління БпЛА окупантів у районах Мирного та Новоіванівки Запорізької області, Комара на Донеччині та Горок Брянської області.

А 20 червня у Тюменській області підрозділи Сил оборони атакували Тюменський нафтопереробний завод "Антипінський" за 2000 кілометрів від державного кордону України. Результати ураження уточнюються.

Це один із найбільших нафтопереробних підприємств Західного Сибіру, який має потужність близько 7,5 – 9 мільйонів тонн нафти на рік. Там виробляють дизельне пальне, бензин та інші нафтопродукти, зокрема і для потреб російської армії.

До слова, президент Зеленський повідомив, що під час цієї атаки були застосовані нові модернізовані FPV-дрони, здатні вражати цілі на відстані до 3000 кілометрів.