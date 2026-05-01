МАГАТЕ планує перевірки в Ірані: збагачений уран може дістатись Росії

МАГАТЕ має намір відновити інспекції ядерних об'єктів Ірану в Ісфахані, які припинились після ударів Ізраїлю та США у 2025 року. Організація допускає можливість вивезення іранського урану до інших країн, зокрема Росії.

Про це заявив керівник Міжнародної агенції з ядерної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в інтерв'ю Associated Press.

Яку заяву щодо урану зробили в МАГАТЕ?

Перевірки у Ісфахані припинились ще у червні 2025 року, коли Ізраїль та США провели 12-денну військову операцію проти Ірану.

Під час атак удари були спрямовані саме по ядерних об'єктах Ірану. У МАГАТЕ припускають, що більша частина високозбагаченого урану й досі може зберігатись на цих територіях.

Саме тому агенція хоче провести нові інспекції, аби переконатись, що ядерні матеріали залишаються під контролем. Гроссі нагадав, що Іран як учасник Договору про нерозповсюдження ядерної зброї зобов'язаний надати інспекторам доступ до своїх ядерних об'єктів.

Іран наразі має 440,9 кілограма урану, збагаченого до 60% чистоти. Тоді як для виготовлення ядерної зброї його потрібно довести до 90% чистоти. У МАГАТЕ припускають, що вказаної кількості урану вистачить орієнтовно на 10 ядерних пристроїв.

Глава організації переконаний, що нині близько 200 кілограмів цього урану зберігається в тунелях на підземному об'єкті в Ісфахані. Є дані, які вказують на те, що цей об'єкт, імовірно, не зазнав суттєвих пошкоджень внаслідок ударів по Ірану, які відбулись у 2025 та 2026 роках.

Окрім того, Гроссі повідомив, що МАГАТЕ вже спілкувалось із Росією та іншими країнами можливість вивезення до них іранського урану. Втім, жодних деталей з обговорень наразі немає.

У МАГАТЕ зауважили, що "важливо, аби цей матеріал покинув Іран" або був змішаний з сировиною для зменшення ступеня його збагачення.

Важливо! Військовослужбовець та політичний консультант Олександр Антонюк у коментарі 24 Каналу припустив, що війна на Близькому Сході може тривати навіть не роки, а десятиліття, як це було в Афганістані. Своєю чергою це впливатиме на ціни на нафту – вони й надалі залишатимуться високими та деморалізує настрої у демократичних країнах світу. Саме така ситуація гратиме на руку Росії та Китаю. Водночас Іран прагне досягти прийнятного режиму тиші, аби таки завершити створення своєї ядерної зброї.

Війна на Близькому Сході: останні новини

Володимир Зеленський повідомив, що наразі через конфлікт на Близькому Сході Україна перебуває у невизначеності щодо проводження мирних переговорів із Росією. Жодний позитивних сигналів від американської сторони немає, додав президент.

Тоді як США продовжують свою війну проти Ірану, застосовуючи все нові види озброєння. Так 30 квітня стало відомо, що Штати мають намір вперше розгорнути гіперзвукову ракету Dark Eagle на Близькому Сході, яка може атакувати цілі на відстані понад 480 кілометрів. Причина такого рішення – переміщення іранських пускових установок. Експерти припускають, що застосування такої зброї суттєво змінить баланс сил у регіоні.

Західні ЗМІ пишуть, що ціна нафти продовжує летіти вгору – наразі її вартість досягла чотирирічного максимуму. Через закриття Ормузької протоки ситуація у регіоні, ба більше – у світі, залишається складною та доволі відчутною.

Сторони не готові йти на поступки, тож збройна ескалація конфлікту триває.