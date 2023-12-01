Ведуча 24 Каналу Катерина Соляр нагадала про те, що зараз обов'язком кожного українця є щоденні донати на актуальні потреби військових. Адже вкладатися у перемогу потрібно спільно.

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Не забувати про тих, хто на фронті

Українці борються проти сусідньої держави не лише у XXI столітті. Боротьба проти окупаційної Росії триває уже тисячоліттями.

На початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року українці згуртувалися. Однак зараз треба залишатися такими ж солідарними у своїй допомозі війську.

Ми не "кожен сам за себе", ми – всі разом. Тому що на військових зараз шкарпеточки, які зв'язала бабуся і передала, щоб синочки не мерзли. На кожному з них зараз шоломи, "броніки", на який ми з вами збирали в лютому. Тому кожна їхня перемога – це наша перемога,

– наголосила Катерина Соляр.

Тому кожне прохання військових – це прохання цивільних. Прохання про те, щоб військових забезпечили їх усім необхідним. Саме для цього кожного дня потрібно перевіряти збори волонтерів, зокрема Фонд 24 Каналу, аби глянути та підтримати актуальні потреби нашого війська.

"Одні з головних потреб нашого війська зараз – це дрони, тому що це "очі", або колеса, бо це їхня можливість швидко покинути позиції та зберегти власні життя", – зауважила ведуча.

Саме тому вкотре просимо від нас для наших військових. Фонд 24 Каналу відкрив збір на автомобіль VW Amarok із захистом від дронів для штурмового підрозділу 3-го луганського прикордонного загону. З потрібних 525 000 грн зібрано уже 84% суми.

Важливо! Долучитися до збору для військових ви можете у будь-яких зручний для себе спосіб. Усі реквізити можна знайти за посиланням.

Завдяки нашим донатам військовим легше і, що найголовніше, безпечніше виконувати бойові завдання. Вкладаймося у перемогу разом!

Катерина Соляр звернулася до українців: дивіться відео

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