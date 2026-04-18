Організував збір на вбивство президента Румунії: у поліції розповіли деталі інциденту

Житель міста Тімішоура, 33-річний чоловік, опублікував у соцмережі допис про збір на вбивство президента Румунії Нікушора Дана. Правоохоронці одразу розпочали розслідування.

Чоловік, який погрожує президенту, ймовірно, перебуває у Німеччині. Про це повідомили у Pagina de Timis.

Дивіться також Двох українців підозрюють у справі "вибухових" посилок у Румунії: на кого вони працювали

Навіщо чоловік опублікував такий допис?

В опублікованому дописі чоловік зазначив, що "кожен лей має значення". Після цього публікація розлетілася інтернетом, але згодом про неї дізналися й правоохоронці.

Поліція аналізує автентичність облікового запису та обставини публікації, щоб з'ясувати, чи становить таке повідомлення реальну загрозу.

Органи влади ставляться до таких випадків з найвищою серйозністю, оскільки повідомлення, що підбурюють до насильства або загрожують безпеці осіб, можуть становити серйозні злочини,

– зазначили у виданні.

Розслідування триває, поліція намагається знайти підозрюваного та притягнути його до відповідальності.

Останні новини про погрози та замахи на вбивства