Гучна справа про розслідування корупції в енергетиці та можливої змови експрезидента Петра Порошенка з олігархом Рінатам Ахметовим навколо схеми "Роттердам+" – зіштовхнулася із саботажем.

Поясню, про що йдеться. "Роттердам+" вже рік не діє в Україні, але ця назва стала самодостатнім брендом корупції. Чимось схожим на "вишки Бойка", Межигір'я або приватизація Криворіжсталі у 2004 році. Більше про це – читайте у блозі "Чесна політика" на 24 каналі.

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Кажеш "Роттердам+" — і одразу розумієш, що йдеться про використання влади для збагачення конкретних кланів коштом всієї держави.

Справу "Роттердам+" взялося розслідувати НАБУ, але слідство блокувалося всі роки правління Порошенка. І тільки після складення повноважень п'ятим президентом України вдалося провести експертизу в стінах СБУ.

Вона показала, що за перші півтора року дії цього схематозу, а саме у 2016 – 2017 роках, було завдано 18 мільярдів гривень збитків.

За наслідком цього було вручено підозру 6 особам, 2 з яких є топові менеджери Ахметова, а 2 – члени регулятора енергетики, включно з колишнім головою НКРЕ Дмитром Вовком, який ховається по закордонах.

Що відбувається зараз

НАБУ вирішило не зупинятися у розслідуванні та встановити збитки за весь період дії "Роттердам+", тобто до середини 2019 року. Економічні наслідки всього періоду дії формули оцінені у проведеному науково-економічному дослідженні та становлять 39 мільярдів гривень.

Чого зараз не вистачає – це висновку комплексної експертизи, яка б підтвердила правильність визначення розміру збитків. І тут починається найцікавіше. Така комплексна експертиза, за моєю інформацією, завершилася.

Її проводили 3 експертних установ:

Одна діє при СБУ.

Друга – це Харківський інститут судово-медичних експертиз.

Третя – експертна установа з прав інтелектуальної власності.

У своєму дослідженні, яке зайняло понад 150 сторінок, експерти просто ухилилася від відповідей на питання про завдані збитки від дії схеми "Роттердам+". Експертиза і не підтвердила збиток, і не спростувала.

Роль головного органу в експертизі була в експертної установи при СБУ. Тобто саме СБУ мала підтвердити збитки від "Роттердам+" за весь термін дії формули в розмірі 39 мільярдів гривень.

Але СБУ це не зробила — хоча рік тому вони підтвердили 18 мільярдів збитків за перші півтора року. Абсурд, правда?! І така поведінка СБУ викликає багато питань. Чи не стала спецслужба спільником олігарха Ахметова?

Чи не відбулося розміну – лояльність телеканалів Ахметова до нинішньої влади в обмін. Ні, не на закриття, а просто на перешкоди в розслідуванні схеми "Роттердам+". Справа ж начебто є, але її штучно заводять у глухий кут.



Рінат Ахметов / Фото shakhtar.com

Повторюся, станом на сьогодні підтверджені збитки за перші півтора року дії схеми "Роттердам+" в розмірі 18 мільярдів гривень, що зафіксовано в експертизі 2019 року. Але за весь період збиток від цієї формули підтвердити не вдається. Але це ще не все.

Представництво держави

Друге дуже дивне питання – це представництво держави, як потерпілої сторони. НАБУ звернулося до уряду, виходячи з логіки, що суспільство є потерпілим від дії "Роттердам+", а тому НАБУ просить уряд забезпечити представництво інтересів у кримінальному провадженні. Але уряд фактично самоусунувся, переклавши це на прокуратуру.

Що це означає? Іншими словами, Кабмін фактично відмовляється представляти інтереси суспільства в цій справі.

Перекладання цього питання, немов гарячої картоплі, з одних рук в інші, створює нездорову атмосферу в розслідуванні та залишає незакритим питання, хто ж буде представляти інтереси потерпілих.

Користуючись дивною позицією уряду, колишній керівник регулятора енергетики Дмитро Вовк, ховаючись за кордоном, почав хвилю дезінформації про закриття справи "Роттердам+". Що є брехнею – вона зупинена на підставі того, що в провадженні є невиконані міжнародно-правові доручення.



Дмитро Вовк / Фото Главком

Тільки отримавши відповіді з-за кордону про те, хто перед запровадженням формули "Роттердам+" скуповував цінні папери та борги енергетичного холдингу Ахметова, залежить питання повноти слідства – чи всіх підозрюваних встановило НАБУ, чи після Вовка ланцюжок тягнеться ще вище на гору, у владні кабінети епохи Порошенка?

Особливо виходячи з того, що Вовк як чиновник нічого з себе не являв, він прийшов у крісло регулятора з посади співробітника компанії "Рошен".

Зараз сам Вовк хоч і втік з України, але продовжує наполягати, що "Роттердам+" є справедливим тарифоутворенням. Але у кримінальній справі проти Вовка є невидане інтерв’ю, де він обурюється надприбутками від дії формули "Роттердам+" для окремих підприємств.

Дії Ахметова

Тим часом сам Ахметов продовжує мститися викривачам його змову. Дійшло до того, що олігарх відрядив до Туреччини знімальну групу свого телеканалу "Україна", щоб та шпигувала за депутатом Андрієм Герусом під час літньої відпустки.



Андрій Герус / Фото Главком

Журналісти опустилися до того, що під виглядом туристів поселилися до готелю та знімали депутата, в результаті чого ледь не були арештовані, адже в Туреччині заборонено зйомки на приватних територіях.

Так само Ахметов присвятив уже декілька випусків моїй персоні та змінив уже 5 знімальних груп ТРК "Україна" під моїм будинком.

При чому, ведучи системну боротьбу зі мною через те, що я називаю речі своїми іменами, Ахметов та його журналісти постійно брешуть та пересмикують.

Так, в останньому фільмі про мене, що вийшов на каналі "Україна", журналісти Ахметова брешуть на ще одну тему, де олігарх також має преференції від держави. Йдеться не про енергетику, а про перевезення залізної руди по українській залізниці, до наглядової ради якої я входжу та вимагаю підвищення тарифів для олігарха.

Ахметов же запустив страшилку, що "тарифи на перевезення залізницею ростуть" і "заробітки УЗ загрожують стрибком цін в магазинах" – мовляв, "чим дорожче везти зерно, тим дорожче хліб в магазині".

Це кричуща брехня. Ми відстоюємо ідею підвищення тарифів на перевезення залізної руди, яку Ахметов викопує з наших з вами надр, сплачує сміхотворну ренту, а потім відвозить по залізниці в порти та продає на світових ринках за суперприбутковою ціною.

Відкрию страшний секрет з внутрішньої кухні УЗ: залізну руду держкомпанія возить нижче собівартості. Рентабельність перевезень мінус 19 відсотків. Вартість перевезення руди у 2,5 раза нижче, ніж в Польщі. І в 4,5 раза нижче, ніж у Словаччині.

І страждають від цього в першу чергу зерновики. Ті самі, через які нібито подорожчає хліб в магазинах. Тому що зерновики фактично дотують Ахметова. І ми пропонуємо зближення класів, щоб тарифи на перевезення руди і зерна наближалися один до одного.

Щоб Ахметов, а не зерновики, став платити більше. Рішення знаходиться за стінами УЗ, в руках уряду, але воно поки що не ухвалено. А поки, якщо ціна на хліб і підвищиться, то винен в цьому буде якраз ненаситний апетит Ахметова.

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Так на двох прикладах, саботажу по справі "Роттердам+" та непідвищенню тарифів на перевезення залізної руди, я показую, що Ахметов вміє домовлятися з будь-якою владою. Щоб потім її кинути та лягти вже під нового президента чи прем'єр-міністра.

Але Україна ніколи не стане нормальною цивілізованою країною з гідним рівнем життя, якщо державні органи чи монополії будуть працювати собі в збиток, задовольняючи інтереси олігарха. І виправити це ніколи не пізно.