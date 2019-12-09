Збройні сили вперше за 20 років виконали дозаправку у повітрі: видовищне відео

Бригада тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ виконали тренувальну дозаправку винищувачів у небі над Хмельниччиною. До тренування долучили винищувачі Су-24М, Су-24МР і Л-39.

Літаки імітували дозаправку в денний і нічний час. Таким чином у ЗСУ підвищують навички пілотування за різних умов і перевіряли справність стикувальної системи. Про це інформує Генштаб у фейсбук.

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Дозаправка в повітрі є важливим елементом бойової підготовки авіації, дозволяє виконувати завдання для забезпечення необхідного радіусу застосування літаків тактичної авіації,

– мовиться у повідомленні.

При цьому наголошується, що пілоти ЗСУ проходили тренування з дозаправки винищувачів F-15C у рамках навчань "Чисте небо – 2018" НАТО. Також українські пілоти могли потренуватися виконувати цю складну операцію на навчаннях у Каліфорнії.

Пілоти ЗСУ тренувалися дозправляти винищувачі в небі: видовищне відео