Мер Києва Віталій Кличко і пов'язаний з ним корупційними зв'язками "смотрящий" Денис Комарницький досі не сидять через відсутність політичної волі президента Володимира Зеленського.

За це главу держави дорікають вже у його власній команді, заявила на своїй сторінці в Facebook політичний експерт і блогер Олена Маркосян.

"Вчора зустрілася на телеканалі НАШ з Іриною Верещук. Я з ефіру – вона на ефір. В останні дні, на святкових заходах, вона була поруч з президентом. Значить, відносини у них явно хороші і викрити її в якоїсь опозиційності Зеленському немає підстав. Але її ефір став показовим у тому, що навіть представники його команди починають відкрито шукати відповіді на запитання: чому президент Зеленський не проявляє політичну волю там, де це можна і потрібно робити? Ірина говорила про вибори мера і дивувалася, – що заважає посадити "смотрящого" по Києву Комарницького і звільнити пов'язаного з ним корупційними схемами главу КМДА Кличко? Процитую: "Обшуки у Комарницького були і минулого році, і цього, але, мабуть, треба трохи більше політичної волі нашому президенту". Ось так. Приїхали. Значить і обшуки були, і підстави для арешту є, але немає політичної волі у глави держави", – констатувала експерт.

Вона нагадала, що ще минулого року СБУ вилучила документи з офісу Комарницького, а цього літа обшуки відбулись і у Комарницького, і у його "соратників по дерибану бюджету" – нардепа Тищенка і його свояка Блінова.

Пригадую, ЗМІ повідомляли, що правоохоронці знайшли докази їх провини і того, що вони "працюють по Києву" в тісній зв'язці з мером Кличком. Журналістських розслідувань на цю тему було більш ніж достатньо. Той же Денис Бігус давно і багато писав про розпиляні мільярди бюджетних гривень на найбільших інфраструктурних проектах столиці – Подільсько-Воскресенському мості і ділянці Кільцевої дороги, якими займалися підконтрольні Комарницькому-Тищенко компанії, наприклад, такі як "Еко-Буд-Трейд",

– зазначила блогер.

На думку Маркосян, при наявності безлічі фактів протизаконної діяльності відсутність обіцяних президентом "посадок" викликає все більше запитань.

"Загалом, тема не нова. Ситуація зрозуміла. Але обіцяних посадок немає, а далеко не невідомі члени команди президента пояснюють те, що Комарницький, Тищенко, Блінов і Кличко, що покриває їх, не сидять, відсутністю політичної волі у президента. А якщо все частіше говорять, що для наведення порядку у президента не вистачає політичної волі, варто задуматися про причини і наслідки її відсутності. Якщо все так, як розповіла Ірина Верещук, то я в принципі не розумію, як може Кличко балотуватися на другий термін. Тут впору на перший не загудіти. Але... воля. Політична воля стала самим дефіцитним товаром на політичному рингу", – підсумувала політексперт.