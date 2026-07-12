Зеленський зустрівся з Федоровим і Тереховим: президет розкрив ключові обговорені питання

У неділю, 12 липня, президент України провів низку важливих зустрічей. Під час бесід з міністром оборони Михайлом Федоровим і мером Харкова Ігорем Тереховим були обговорені ключові питання захисту міст від ворожих обстрілів та необхідних трансформацій у війську.

Про підсумки проведених нарад Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.

Які подробиці бесіди Зеленського з Федоровим?

Наразі одним із основних питань оборони залишається захист українських міст від обстрілів. Зокрема, мовиться про потребу посилення ППО.

Також існує необхідність продовження змін у системі Сил оборони для підтримки мотивації бійців та поповнення бригад військовими.

Під час розмови Зеленський і Федоров також обговорили вже реалізовані й необхідні додаткові зміни, рішення й домовленості, які "можуть додати міцності Україні".

Усі ми розуміємо виклики. Важливо, щоб необхідне лідерство у сфері оборони спрацювало,

– підкреслив президент.

Він також подякував за технологічну роботу й відповідні інновації, які вже вдалося втілити в реальність.

Про що Зеленський говорив із Тереховим?

У розмові з мером Харкова глава держави порушив питання важливості відповідати на виклики щоденних російських терористичних обстрілів.

Харків наразі чи не щодня зазнає атак, тож жителі міста потребують оперативної допомоги й роботи міських служб.

"Ми обговорили, як налаштована взаємодія між центральною та обласними і місцевими владами, ключові потреби наших громад і перспективи виконання тих рішень, які готуються", – розповів Зеленський.

Він уточнив, що "плани стійкості мають бути реалізовані якнайшвидше".

При цьому, саме досвід Харкова в підтримці людей може поширитися й на інші міста й громади.



Зустріч Зеленського з Тереховим / Фото зі сторінки президента

Нагадаємо, після чергового масованого російського удару міністр оборони Михайло Федоров закликав партнерів тимчасово передати Україні ракети PAC-3 для систем Patriot зі своїх запасів. За його словами, Росія нарощує кількість балістичних атак, тоді як виробництво ракет не встигає за темпами їхнього використання.

Україна вже уклала контракти на нові ракети, однак їхнє постачання очікується лише наступного року. Тому Федоров звернувся до союзників із пропозицією надати ракети зараз, а згодом компенсувати їх після отримання українських замовлень. Він наголосив, що бюрократичні процедури не повинні ставати на заваді захисту людських життів.