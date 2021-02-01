Зближення з НАТО для України є питанням нацбезпеки і нам потрібна допомога США для отримання перспективи членства в Альянсі.

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США допоможуть Україні стати членом НАТО та є "але"

Зеленський має питання до Байдена: "чому Україна досі не в НАТО?"

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Аби Україна вступила в НАТО, Україна має виконати чітко виписані і озвучені вимогами Альянсу. Від України чекають конкретних кроків.

Маю кілька підказок Зеленському, як переконати Байдена та його адміністрацію допомогти Україні з рухом в напрямку НАТО.

1) Провести реформу СБУ, забравши у служби невластиві функцію слідства та боротьби з корупційними/економічними злочинами. Минулого тижня Рада зробила перший крок в цьому напрямку, проголосувавши законопроєкт в першому читанні.

Міжнародні партнери, в тому числі НАТО, ретельно слідкуються за рухом цього законопроєкту і чекають його доопрацювання в другому читанні (у відповідності до стандартів НАТО). Нагадую, що Голова СБУ Зеленського Баканов (а не Байден) продовжує цю реформу блокувати.

2) Провести судову реформу, перезапустивши Вищу Раду Правосуддя і ліквідувавши скандальний ОАСК.

Саме про це нагадали посли G7 опублікувавши карту реформ. І саме цю реформу блокує Офіс президента.

Але в очах адміністрації Байдена це не Офіс президента блокує ключову реформу країни, а президент Зеленський неспроможний або не хоче її втілити в життя.

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Обидва пункти – це не лише очікування до України від міжнародних партнерів, але і передвиборчі обіцянки Володимира Зеленського.

Тому в мене порада до президента – просто виконайте свої передвиборчі обіцянки. Це буде найкращим аргументом для Байдена допомогти Україні з рухом в НАТО.