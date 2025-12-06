Зеленський поїде в Лондон говорити про мир: відомо, з ким зустрінеться

Мирні переговори тривають. Володимир Зеленський збирається до Лондона 8 грудня.

Що робитиме Зеленський у Лондоні 8 грудня?

Він проведе зустрічі з європейськими лідерами. Раніше гарант говорив, що, можливо, вирушить у Велику Британію.

Кір Стармер зустрінеться з Володимиром Зеленським разом з лідерами Франції та Німеччини на Даунінг-стріт у понеділок, де триватимуть переговори щодо припинення війни в Україні,

– інформують ЗМІ.

Медіа зауважило, що Стармер таким чином продемонструє Україні підтримку з боку Великої Британії. Під час візиту українського президента обговорять поточні переговори між американськими та українськими посадовцями.

Зверніть увагу! 6 грудня Зеленський заявив, що він, Умєров і Гнатов говорили телефоном із Віткоффом і Кушнером. Але президент натякнув на необхідність зустрічі, бо "не все можемо обговорити телефоном".

"Майже два тижні тому четверо лідерів взяли участь у віртуальній зустрічі коаліції охочих, скликаній Стармером і Макроном, щоб забезпечити розгортання європейських миротворчих сил в Україні у разі припинення вогню. Але мир в Україні все ще здається далекою перспективою, оскільки Росія в п'ятницю ввечері здійснила масовану атаку", – констатують журналісти.

Еммануель Макрон уже підтвердив зустріч у Лондоні

У своїй соцмережі Х він написав, що якнайрішучіше засуджує масований удар по Україні 6 грудня.

Росія замикається в ескалаційному підході і не прагне миру. Ми повинні продовжувати тиснути на Росію, щоб змусити її піти на мир,

– наголосив президент Франції.

За його словами, Зеленський і "євротрійка" 8 грудня проаналізують ситуацію та переговори, які тривають за посередництва США.

"Україна може розраховувати на нашу незмінну підтримку. Саме в цьому полягає сенс зусиль, які ми докладаємо в рамках коаліції охочих. Ми продовжимо їх разом з американцями, щоб надати Україні гарантії безпеки, без яких не буде міцного і тривалого миру. Адже те, що відбувається в Україні, стосується також безпеки всієї Європи", – завершив Макрон.