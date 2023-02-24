Рік незламності: головні тези з пресконференції Зеленського в роковини вторгнення

Президент Володимир Зеленський у роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну спілкується із журналістами. Глава держави розповів про боротьбу, здобутки, втрати та подальші плани нашої держави.

24 Канал зібрав для вас головні заяви із пресконференції президента. Про що говорив Володимир Зеленський із журналістами – читайте далі.

Зверніть увагу Ми вигризали кожну добу, і вистояли, – Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення

Головне з пресконференції президента

Володимир Зеленський подякував представникам медіа, які разом з народом України та західними партнерами воювали на своєму фронті. Також він хвилиною мовчання вшанував полеглих на загарбницькій війні Росії проти України. Президент України переконаний, що якщо українці та партнери нашої держави залишатимуться об'єднаними заради перемоги не лише України, а й перемоги цінностей, то. Для цього є все: мотивація, впевненість, друзі, дипломатія, медіа. Російській війні Україна протистоїть не сама. Нашій державі допомагають партнери, щоб далі агресія країни-окупантки не пішла. Заради цього всі повинні працювати на своєму місці.

Зеленський розповів, що теоретично поки не знає, як можуть пройти перемовини з Росією. Україна ініціювала власну Формулу миру, де розписала необхідні кроки для завершення війни. А також розписала результат злочинів Росії і як вони впливають не лише на безпеку України. Сьогодні багато держав зацікавленні у виконанні цієї Формули миру.

Зокрема, багато залучено держав для Першого установчого саміту. Зеленський працює разом з командою та партнерами, щоб були присутні не лише стратегічні партнери України, які підтримують з початку повномасштабної війни. А й представники з різних континентів, зокрема, Латинська Америка, Індія, Китай, представники Африки.

Зеленський підкреслив, що ніхто не любить "лузерів", тому нам. Це єдиний варіант, як перемогти. "через різну відповідальність – для цього потрібна політична воля З деякими державами (Голандія, Балтійська трійка тощо) ми працюємо окремо, бо вони проявляють лідерство у цих питаннях, зокрема працюють над механізмами компенсації", – сказав Зеленський.– подібні організації не проходили випробування таким насиллям", – Зеленський., а його думки і позиція. До чого призведуть ці думки? Повага до територіальної цілісності є, повага до ядерної безпеки є, але зрозуміло не все, і погодитися з усіма їхніми думками у мене не виходить, але з ними також треба працювати", – Зеленський."Він поважає суверенітет — сьогодні це пункт номер один для нашої держави. Він поважає територіальну цілісність, він вважає, що Крим — це Україна", – підкреслив Зеленський.

"Приїзд президента Байдена – сигнал віри в перемогу", – Зеленський.

"Є матеріальні активи, є зброя. І тут залежить і від президента, і від Конгресу, але перш за все від підтримки суспільства. Я бачу підтримку американського суспільства", – заявив він.

20 країн-членів НАТО почали збільшувати свої оборонні видатки.



"Війна в Україні почала перезавантажувати систему НАТО. Всі перевірили і зрозуміли, що системи не вдосконалені, що треба потужніші речі", – сказав Президент України. Мовиться про вливання грошей не лише у виготовлення снарядів, а й у кіберпростір, захист від кібератак, інформаційну незалежність, новітні технології тощо.

Зеленський перелічив злочини Росії в Україні, та підкреслив, що країні-агресорці треба припинити вбивати українців, руйнувати нашу інфраструктуру, вбивати тварин, палити ліси тощо. "Ось все це ви припиняєте — і тоді ми вам скажемо,", – підкреслив він.

Зеленський назвав, хто його найбільше розчарував з початку повномасштабної війни. Це "всі ті, хто поїхали 24 числа. Всі ті, хто виїхали з Києва. Ті, хто виїхали з міст, сіл, які повинні були керувати державою, охороняти, битися за неї".

Щодо помилок, то він визнав, що їх допускає, однак зазначив, о фатальних помилок у час повномасштабної війни не було. Також він розповів про свій найстрашніший день після 24 лютого 2022 року. "Напевно, Буча. Те, що я побачив в момент, коли ми деокупували... Було дуже страшно. Ми побачили, що диявол не десь там, він на землі", – сказав він.

Пресконференція Володимира Зеленського: дивіться відео