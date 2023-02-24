Год несокрушимости: главные тезисы из пресс-конференции Зеленского в годовщину вторжения
24 февраля 2023, 17:43Читати новину українською
Президент Владимир Зеленский в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину пообщался с журналистами. Глава государства рассказал о борьбе, достижениях, потерях и дальнейших планах нашего государства.
24 Канал собрал для вас главные заявления из пресс-конференции президента. О чем говорил Владимир Зеленский с журналистами – читайте дальше.
Обратите внимание Мы выгрызали каждые сутки, и выстояли, – Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения
Главное из пресс-конференции президентаВладимир Зеленский поблагодарил представителей медиа, которые вместе с народом Украины и западными партнерами воевали на своем фронте. Также он минутой молчания почтил павших на захватнической войне России против Украины. Президент Украины убежден, что если украинцы и партнеры нашего государства будут оставаться объединенными ради победы не только Украины, но и победы ценностей, то Украину неизбежно ожидает победа. Для этого есть все: мотивация, уверенность, друзья, дипломатия, медиа. Российской войне Украина противостоит не сама. Нашему государству помогают партнеры, чтобы дальше агрессия страны-оккупанта не пошла. Ради этого все должны работать на своем месте. Зеленский рассказал, что теоретически пока не знает, как могут пройти переговоры с Россией. Украина инициировала свою Формулу мира, где расписала необходимые шаги для завершения войны. А также расписала результат преступлений России и как они влияют не только на безопасность Украины. Сегодня многие государства заинтересованы в выполнении настоящей Формулы мира.
В частности, много привлечено государств для Первого учредительного саммита. Зеленский работает вместе с командой и партнерами, чтобы присутствовали не только стратегические партнеры Украины, которые поддерживают с начала полномасштабной войны. Но и представители разных континентов, в частности, Латинская Америка, Индия, Китай, представители Африки.
Пресс-конференция Владимира Зеленского: смотрите видеоЗеленский подчеркнул, что никто не любит "лузеров", поэтому нам нужно работать 24/7. Это единственный вариант, как победить. "Большинство государств боятся создавать трибуналы из-за разной ответственности – для этого нужна политическая воля. С некоторыми государствами (Голландия, Балтийская тройка и т.д.) мы работаем отдельно, потому что они проявляют лидерство в этих вопросах, в частности работают над механизмами компенсации", – сказал Зеленский. "Красный крест" был не настойчив в вопросе наших пленных – подобные организации не проходили испытание таким насилием", – Зеленский."Мирный план" Китая – это не мирный план, а его мысли и позиция. К чему приведут эти мысли? Уважение к территориальной целостности есть, уважение к ядерной безопасности есть, но понятно не все, и согласиться со всеми их мыслями у меня не получается, но с ними тоже нужно работать", – Зеленский.Украина благодарна за поддержку президента Азербайджана. "Он уважает суверенитет – сегодня это пункт номер один для нашего государства. Он уважает территориальную целостность, он считает, что Крым – это Украина", – подчеркнул Зеленский. "Приезд президента Байдена – сигнал веры в победу", – Зеленский.
"Есть материальные активы, есть оружие. И здесь зависит и от президента, и от Конгресса, но, прежде всего, от поддержки общества. Я вижу поддержку американского общества", – заявил он. 20 стран-членов НАТО начали увеличивать свои оборонные расходы.
"Война в Украине начала перезагружать систему НАТО. Все проверили и поняли, что системы не усовершенствованы, что нужны более мощные вещи", – сказал Президент Украины. Речь идет о вливании денег не только в изготовление снарядов, но и в киберпространство, защиту от кибератак, информационную независимость, новейшие технологии и т.д. Зеленский перечислил преступления России в Украине и подчеркнул, что стране-агрессору нужно прекратить убивать украинцев, разрушать нашу инфраструктуру, убивать животных, жечь леса и т.д. "Вот все это вы прекращаете – и тогда мы вам скажем, в каком формате мы будем дипломатично ставить точку", – подчеркнул он. Зеленский назвал, кто его больше всего разочаровал с начала полномасштабной войны. Это "все те, кто уехал 24 числа. Все те, кто выехал из Киева. Те, кто уехал из городов, сел, которые должны были управлять государством, охранять, сражаться за него".
Что касается ошибок
Также он поделился, что предчувствует, что еще с тремя европейскими государствами у Украины будет возможность получить эти учения и самолеты. "То, что сделал Китай, это не предложение. Я хочу верить, что, Китай будет на стороне справедливого мира, на нашей стороне. Я хочу верить, что Китай не будет поставлять оружие России. Есть риски, что это будет третья мировая", – подчеркнул Зеленский. Зеленский поблагодарил Эрдогана за зерновые инициативы и помощь с "азовцами".
"До войны я ему (Эрдогану – 24 Канал) говорил: посадят Путина за стол переговоров, нельзя допустить риска полномасштабной войны. Он не смог тогда это сделать. И не только он. А сейчас он считает, что он сможет. Это не тот уже человек (Путин – 24 Канал), там не с кем говорить" – сказал лидер Украины. "Те или иные решения, которые я принимаю на Ставке Верховного главнокомандующего, касающиеся личностей безопасности и обороны нашего государства, некоторые из них я публично не обсуждаю. … Если бы я хотел назначить министром обороны нашего главного разведчика (Буданова – 24 Канал), мы делали бы это исключительно шагами украинского законодательства" – сказал Зеленский. "На протяжении этой войны я хотел поддержки от Израиля не только от их населения, но и от политикума. Я хотел бы, чтобы они не были медиаторами, а избрали сторону. Сторону Украины", – подчеркнул Зеленский. Для этого у Украины и Израиля было много разговоров на разных уровнях, в разных форматах и на разных территориях. "Я имею отношения с Австралией, они нам очень помогали. У нас был очень большой дефицит бронированной техники. Я бы не хотел предоставлять всю информацию, сколько техники мы получили от Австралии. Но получили. И это отлично", – сказал Владимир Зеленский. Президент Украины подчеркнул, что очень заинтересован, чтобы Президент Бразилии оказал помощь и площадку, чтобы Латинская Америка услышала Украину. Зеленский надеется, что Путин предстанет перед судом и понесет ответственность за свои преступления. В частности, по делу MH17: "Я очень рассчитываю, как и с войной в Украине, что мы вместе доведем это дело до суда и справедливого наказания". Зеленский благодарен Испании за убежище для украинцев и поддержку Украины в борьбе против оккупантов. "Премьер Испании Педро Санчес сказал, что увеличит количество танков. Говорили и о другой технике. До этого были договоренности по усилению системы ПВО, о Hawkeye, к нам они ехали. И еще некоторая амуниция, которая может усилить нашу армию" – сказал Президент Украины. "Я считаю, что это возможно (что Россия может вторгнуться в другие страны – 24 Канал). Это может произойти", – сказал Зеленский. Все потому, что Путину нужно показывать успех и победы, чего не произойдет на территории Украины. Среди возможных последующих жертв государства, на которые было влияние Москвы еще с советских времен, и которые имеют конфликты. К примеру, Молдова. Зеленский вспомнил, что российская ракета пересекла воздушное пространство Румынии и затем зашла в Украину. Он подчеркнул, что такие провокации Россия будет постоянно делать. "Я хочу сказать вашему (румынскому – 24 Канал) обществу, если вы ослабите поддержку, это ослабит вас. … Что будет, не дай Бог, эта ракета упадет в вас? НАТО придется выбирать, что им делать — сохранить единство, показать прочность или нет", – подчеркнул президент. "Я хочу, чтобы мой голос услышали не страны НАТО, а общества стран НАТО. Украина не имеет права упасть, чтобы сохранить европейский континент от страшной глобальной войны. Россия может пойти дальше. И дальше посмотрите, как государства, где они хотят иметь влияние, где Советский Союз имел влияние. … Это будет хаос, допустить этого нельзя", – подчеркнул лидер Украины. Зеленский подчеркнул, что Украина не может забрать силой из России незаконно депортированных детей
"Что можем сделать мы? Давить. В начале марта будет один из таких шагов: будет конференция во Львове, на которую будут приглашены прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, многие лидеры, международные организации. И там будут говорить обо всех возможностях реакций и решений", – сказал он. "Они (россияне – 24 Канал) считают, что они никого не воровали, что сделали убежище детям, бежавшим от "нацистов". Конечно, дети все равно вернутся. Так или иначе будет ответственность за это. … Глобальное окончание войны, наша победа – и дети должны вернуться домой", – сказал Зеленский.