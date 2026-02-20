Зеленський наказав "готуватись воювати 3 роки": в ОП спростували "вкид"

ЗМІ поширювали інформацію, що Володимир Зеленський нібито наказав радникам "готуватись воювати 3 роки". В Офісі Президента спростували це.

Про це повідомили в Офісі Президента під час спілкування з журналістами.

Які "вкиди" про війну спростували в ОП?

Телеграм-канали з посиланням на The Wall Street Journal повідомили, що Володимир Зеленський у приватному кабінеті із найближчими радниками нібито заявив, що "переговори провалилися". До того ж стверджували, що Україна буцімто має "розробити план війни ще на три роки".

В Офісі Президента прокоментували заяви, назвавши їх "тупим фейком". Там запевнили, що не було такої розмови з радниками, також не було негативу про переговори та "завдання про війну на 3 роки".

Насправді ж WSJ писав, що, за словами українських та російських делегатів, у переговорах досягнуто певного прогресу, хоча й не з ключових стратегічних питань.

Водночас, за даними видання, високопоставлені європейські чиновники заявили, що війна, ймовірно, триватиме ще від одного до трьох років. Інформації про нібито "розмову українського лідера з радниками" та "підготовку плану на 3 роки війни" взагалі не було у матеріалі WSJ.

Про що ще писало західне видання?