Зеленський не обговорював Сирського на зідзвоні з командирами, – ЗМІ

Президент Зеленський, який, на тлі масштабних протестів уже 2 дні спілкується з командирами корпусів онлайн, не обговорював з ними головкома Сирського чи потенційних кандидатів йому на заміну.

Про це пише "Українська правда" із посиланням на двох співрозмовників у Силах оборони.

Чому Зеленський зідзвонювався із командирами?

Президент цікавився у військових про ситуацію на фронті та проблеми із забезпеченням.

Про політичні речі, про посади – не було. Розпитували про воєнні речі – ситуацію в смузі відповідальності, тактичну/оперативну обстановку, про проблеми в забезпеченні, чого достатньо, чого недостатньо, про комплектування особовим складом, НРК, дронами,

– зазначили джерела видання.

Також як пише УП, зустрічі президента з командирами бригад вперше проходили у схожому форматі.

Попри припущення, що так президент проводив "кастинг" на наступного головкома, співрозмовники більше вважають, що такий зідзвон скоріше був способом "зняти напругу" у суспільстві.

Нагадаємо, що увечері 18 липня Зеленський заявив, що поговорив із Федоровим і Сирським. Він зазначив, що чує, що каже суспільство, й анонсував рішення щодо армії.

Сам Федоров також повідомив, що діалог є, висловив сподівання, що все вдасться, та пообіцяв зміни.