Зеленський не обговорював Сирського на зідзвоні з командирами, – ЗМІ
Президент Зеленський, який, на тлі масштабних протестів уже 2 дні спілкується з командирами корпусів онлайн, не обговорював з ними головкома Сирського чи потенційних кандидатів йому на заміну.
Про це пише "Українська правда" із посиланням на двох співрозмовників у Силах оборони.
Чому Зеленський зідзвонювався із командирами?
Президент цікавився у військових про ситуацію на фронті та проблеми із забезпеченням.
Про політичні речі, про посади – не було. Розпитували про воєнні речі – ситуацію в смузі відповідальності, тактичну/оперативну обстановку, про проблеми в забезпеченні, чого достатньо, чого недостатньо, про комплектування особовим складом, НРК, дронами,
– зазначили джерела видання.
Також як пише УП, зустрічі президента з командирами бригад вперше проходили у схожому форматі.
Попри припущення, що так президент проводив "кастинг" на наступного головкома, співрозмовники більше вважають, що такий зідзвон скоріше був способом "зняти напругу" у суспільстві.
Нагадаємо, що увечері 18 липня Зеленський заявив, що поговорив із Федоровим і Сирським. Він зазначив, що чує, що каже суспільство, й анонсував рішення щодо армії.
Сам Федоров також повідомив, що діалог є, висловив сподівання, що все вдасться, та пообіцяв зміни.