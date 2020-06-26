Аналітики Центру Разумкова дослідили рік Зеленського на посту глави держави і випустили видання "Рік діяльності президента Володимира Зеленського: здобутки і прорахунки". Опитавши звичайних українців, чиновників та експертів з різних сфер, автори зробили висновок, що найбільш важливі обіцянки наразі не виконані.

Повниий текст дослідження Центру Разумкова можна переглянути за посиланням. У цій статті 24 канал підсумував результати дослідження, що стосуються саме обіцянок Зеленського.

До теми Покращення чи імітація зусиль: як українці оцінили рік президентства Зеленського

Обіцянки Зеленського очима громадян

Станом на липень 2019року серед проблем країни, що турбують найбільше, респонденти найчастіше називали:

боротьбу з корупцією – 47%,

підвищення зарплат і пенсій – 46%,

зниження тарифів на комунальні послуги – 44%,

вирішення проблеми Донбасу – 42%.

Також серед проблем найчастіше звучали підвищення зарплат і пенсій (63%) та зниження тарифів на комунальні послуги (64%).



Оцінка обіцянок Зеленського громадянами (для збільшення натисніть на зображення)

На запитання дослідників, чи виконав Зеленський ці обіцянки, частіше давали негативнку відповідь. Так, понад 60% опитаних вважають зовсім не виконаними наступні обіцянки: боротьба з корупцією, встановлення миру на Сході України, запровадження реального народовладдя, відсторонення олігархів від впливу на політику, створення робочих місць.

Також понад 50% опитаних вважають зовсім не виконаними обіцянки детінізації економіки та легалізації доходів, зниження комунальних тарифів, підвищення пенсій.

Можна зробити висновок, що найбільш важливі для суспільства передвиборчі зобов’язання поки що, на думку більшості опитаних, не виконані,

– підсумовують аналітики Центру Разумкова.

Втім загалом українці дають Зеленському позитивну оцінку і кажуть, що він відпрацював "добре". Таку думку поділяють 37% опитаних українців. На "трійку" діяльність чинного президента оцінили 34% респондентів, тоді як незадоволені першим роком Зеленського 28%.

Оцінка експертів

Окрім дослідження думки громадськості, аналітики Центру Разумкова провели і так зване "експертне" опитування. У його ході опитали 115 експертів:

громадських активістів,

представників аналітичних центрів,

працівників органів місцевого самоврядування,

службовців місцевих державних адміністрацій,

викладачів суспільно-політичних наук вищих закладів освіти,

журналістів

політичних експертів.

Експерти оцінюють діяльність Президента і виконання ним обіцянок за перший рік каденції більш критично, ніж звичайні громадяни.

Якщо громадяни частіше висловлюють позитивну оцінку, то експерти – навпаки. Як експерти, так і громадяни дотримуються думки, що нова влада намагається покращити ситуацію у країні, але їй це поки що переважно не вдається зробити,

– підсумували дослідники.



Оцінка експертів року Зеленського (для збільшення натисніть на зображення)

Проєкт "Рік президентства В. Зеленського: досягнення і прорахунки" створив Центр Разумкова. Він реалізований за підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні. Участь у його створенні взяли 19 авторів.