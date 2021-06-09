Очільник України похвалився, що прибув у Кривий Ріг рейсовим літаком. Його супроводжували глава ОП Андрій Єрмак і його заступник Кирило Тимошенко.

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Згодом президент України у фейсбуці підбив підсумки робочої поїздки. Він виокремив кілька напрямків, за якими треба працювати.

Будівництво доріг та відновлення авіасполучення

Зеленський заявив, що відтепер польоти за маршрутом Київ – Кривий Ріг стануть щотижневими. А після реконструкції терміналу та злітно-посадкової смуги летовище зможе приймати до 400 пасажирів за годину.

Дніпропетровщина активно розвивається і стає потужним регіональним лідером. Триває будівництво й ремонт доріг. У цьому році ми поставили амбітну мету – побудувати 387 кілометрів автошляхів. Це вдвічі більше, ніж торік,

– написав президент.

Особливу увагу він приділив розбудові траси М-04 Знам'янка – Луганськ – Ізварине. Планується, що вона об'єднається з дорогою М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка та утворить новий маршрут М-30 Стрий – Ізварине. Цей автошлях, за словами Зеленського, "зшиє" схід і захід України.

Водночас президент наполіг, що варто максимально збільшити кількість систем моніторингу стану доріг та умов руху (WIM), щоб автошляхи не руйнував перевантажений транспорт.

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Створення спортивної інфраструктури

Як наголосив український президент, у Дніпропетровській області активно розбудовується спортивна інфраструктура. Аби спорт став доступнішим, на Дніпропетровщині створять:

сучасний спортивний комплекс,

стадіон,

2 басейни.

Очікую, що після завершення децентралізації, коли місцеві громади отримають більше ресурсів і повноважень, інші області братимуть приклад з таких лідерів, як Дніпропетровщина, і також ставатимуть успішними,

– зауважив Зеленський.

Наостанок він додав, що керівники областей та ОП – не є конкурентами. За словами президента, у цьому контексті важливо тісно спілкуватися й максимально об'єднати зусилля.