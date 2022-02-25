Про це Президент України Володимир Зеленський написав о 20:00 25 лютого у своєму твітері. Він подякував Сполученим Штатам за потужну підтримку.

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Як зазначив Зеленський, президенти обговорили посилення санкції проти Росії. А також – конкретну оборонну допомогу та антивоєнну коаліцію.

Підтримка США у війні з Росією

Нагадаємо, що 24 лютого Джо Байден дав дозвіл на розміщення додаткових військ у Німеччині. Президент США після початку цинічного вторгнення Росії у нашу державу неодноразово висловлював свою підтримку Україні.

Зокрема Сполучені Штати 24 лютого ввели потужний пакет санкцій проти країни-агресорки. Детальніше – читайте за посиланням.