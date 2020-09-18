Президент України Володимир Зеленський дав два тижні правоохоронцям Львівської області, аби вони показали результат у боротьбі зі злочинністю та корупцією. Це сталося під час робочої поїздки глави держави на Львівщину.

Володимир Зеленський 17 вересня провів у Львові нараду з керівниками правоохоронних органів області. Говорили про розслідування та запобігання корупційних злочинів, як пише пресслужба Офісу Президента.

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Про які злочинні дії мовилося передусім

Робота незаконних конвертаційних центрів.

Контрабанда на митниці та ухиляння від податків.

Незаконна вирубка лісів, яку вдалося подолати лише частково.

Заподіяння шкоди десяткам об'єктів НАК "Нафтогаз України".

Чому Зеленський згадав про "Нафтогаз"

"Нафтогаз" – стратегічне та бюджетоутворювальне підприємство.

У Львівській області розташовані багато об’єктів, належних до інфраструктури "Нафтогазу".

Ці об'єкти часто піддаються протиправним діям, а держава зазнає мільйонних збитків.

Що хоче від силовиків побачити президент

За словами Володимира Зеленського, щодо усіх цих злочинів розпочаті десятки кримінальних проваджень, але – результати невтішні. Цю ситуацію треба виправляти.

Цю ситуацію треба виправляти. Президент не хотів би робити це у спосіб частої зміни керівників правоохоронних органів. Та за потреби робитиме й це.

Я підтримую двотижневий термін – показати результат і дійсно показати суспільству у Львівській області, що правоохоронна система може бути в країні такою, щоб народ пишався,

– заявив Володимир Зеленський.

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