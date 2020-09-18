Зеленський поставив ультиматум силовикам Львівщини: що вони повинні зробити
Президент України Володимир Зеленський дав два тижні правоохоронцям Львівської області, аби вони показали результат у боротьбі зі злочинністю та корупцією. Це сталося під час робочої поїздки глави держави на Львівщину.
Володимир Зеленський 17 вересня провів у Львові нараду з керівниками правоохоронних органів області. Говорили про розслідування та запобігання корупційних злочинів, як пише пресслужба Офісу Президента.
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Про які злочинні дії мовилося передусім
- Робота незаконних конвертаційних центрів.
- Контрабанда на митниці та ухиляння від податків.
- Незаконна вирубка лісів, яку вдалося подолати лише частково.
- Заподіяння шкоди десяткам об'єктів НАК "Нафтогаз України".
Чому Зеленський згадав про "Нафтогаз"
- "Нафтогаз" – стратегічне та бюджетоутворювальне підприємство.
- У Львівській області розташовані багато об’єктів, належних до інфраструктури "Нафтогазу".
- Ці об'єкти часто піддаються протиправним діям, а держава зазнає мільйонних збитків.
Що хоче від силовиків побачити президент
- За словами Володимира Зеленського, щодо усіх цих злочинів розпочаті десятки кримінальних проваджень, але – результати невтішні. Цю ситуацію треба виправляти.
- Президент не хотів би робити це у спосіб частої зміни керівників правоохоронних органів. Та за потреби робитиме й це.
Я підтримую двотижневий термін – показати результат і дійсно показати суспільству у Львівській області, що правоохоронна система може бути в країні такою, щоб народ пишався,
– заявив Володимир Зеленський.
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