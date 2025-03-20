Інформація про прибуття президента України до норвезької столиці з'явилася близько опівдня за київським часом. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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"Президент України Володимир Зеленський у четвер (20 березня – 24 Канал) прибув до Норвегії з офіційним візитом після поїздки до Фінляндії", – йдеться в заяві норвезького уряду.

Перемовини пройдуть на тлі інтенсивних дипломатичних зусиль для припинення війни з Росією.