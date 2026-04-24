Зеленський прибув до Саудівської Аравії: про що домовляться країни
- Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії для зустрічі зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.
- Обговорення включатимуть домовленості у сфері безпеки, енергетики та інфраструктури.
Про це повідомив президент України.
Про це повідомив президент України.
Що відомо про візит Зеленського?
У п'ятницю, 24 квітня, президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Саудівської Аравії. Там в нього запланована зустріч зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.
За словами Зеленського, напередодні під час зустрічі з європейськими лідерами вдалось закріпити фінансові гарантії для стійкості України. Тепер розвивають домовленості у сфері безпеки, енергетики та інфраструктури із Саудівською Аравією.
Важливо, щоб посилення було взаємним. Ціную змістовну співпрацю між нашими країнами,
– зазначив лідер України.
Нагадаємо, раніше сторони вже підписували угоду про оборонну співпрацю. Зокрема, вона передбачала посилення співробітництва, нові контакти, спільну роботу у технологічній й енергетичній сферах.
Де був Зеленський напередодні?
23 квітня президент Володимир Зеленський перебував на Кіпрі. Там він взяв участь у спецзасіданні лідерів країн Євросоюзу.
Низка запланованих зустрічей із дипломатами стосувалась посилення санкцій проти Росії та співпраця у форматі Drone Deals.
Зокрема, із президентом Литви Гітанасом Наусєдою Володимир Зеленський говорив про подальший розвиток співпраці в оборонному виробництві. Він зауважив, що досвід України в побудові захисту варто масштабувати на усю Європу, і Київ готовий до цього.