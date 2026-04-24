Зеленський прибув до Саудівської Аравії: про що домовляться країни

Володимир Зеленський 24 квітня прибув до Саудівської Аравії. Планується, що там він зустрінеться зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

Про це повідомив президент України.

Що відомо про візит Зеленського?

За словами Зеленського, напередодні під час зустрічі з європейськими лідерами вдалось закріпити фінансові гарантії для стійкості України. Тепер розвивають домовленості у сфері безпеки, енергетики та інфраструктури із Саудівською Аравією.

Важливо, щоб посилення було взаємним. Ціную змістовну співпрацю між нашими країнами,

– зазначив лідер України.

Нагадаємо, раніше сторони вже підписували угоду про оборонну співпрацю. Зокрема, вона передбачала посилення співробітництва, нові контакти, спільну роботу у технологічній й енергетичній сферах.

