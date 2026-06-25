Замість Зеленського: чому поїздка Свириденко на конференцію в Гданськ є правильним рішенням

Президент Зеленський не їде на конференцію з відновлення України в Гданську на тлі загострення стосунків із президентом Польщі Навроцьким, який також оголосив про свою відсутність. Натомість українську делегацію очолить віцепрем’єрка Юлія Свириденко, тоді як з польського боку делегацію представлятиме прем’єр Дональд Туск.

Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук пояснив 24 Каналу, що це логічне рішення, оскільки Навроцький розпалює антиукраїнські настрої заради об’єднання навколо себе праворадикальних сил.

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Чи здатен Навроцький змінити курс Польщі щодо України?

Кароль Навроцький першим оголосив про те, що не буде на конференції. Варто зазначити, що у Польщі влада належить уряду. У парламенті є коаліція, і Дональд Туск є політичним опонентом Навроцького.

Ще з часів роботи в Інституті національної пам'яті Польщі Навроцький, напевно, поставив собі задачу бути польським Трампом, сформувати таку собі МАГА в Польщі з радикальних сил. І він цим шляхом іде, оскільки у нього немає досягнень в політиці та бракує досвіду,

– наголосив Рибачук.

Навроцький ускладнив військовий бюджет та псує стосунки Польщі з Європейським Союзом і з НАТО. Натомість Туск і його уряд позитивно налаштовані щодо України та виступають за конструктивну співпрацю. Конференція, яка там відбудеться у Гданську, є із серії подій, які готують спільно Європейський Союз, Брюссель і національні уряди. Зокрема, попередня конференція була в Італії.

Ця конференція направлена на бізнес, інвестиційний клімат та залучення серйозних компаній до відновлення України. Показово, що з публічною заявою вийшла найбільша асоціація бізнесменів Польщі, яка об'єднує сотні тисяч бізнесів, яка досить прямо і жорстко закликала до порозуміння і до взаємної співпраці та підкреслила важливість України, для того, щоб міг нормально функціонувати й бізнес Польщі.

Бізнес якраз як ніхто розуміє те, як там багато українських бізнесменів. Я вже мовчу про мільйони українців, які працюють в Польщі та підтримують польський бюджет. Тому це було правильне рішення. Тому треба залишати Навроцькому можливість розбиратися з минулим, апелювати, дискутувати самому з собою. А нам потрібно робити свою справу. І ця конференція вона якраз направлена на те, щоб знову малювати картинку і працювати над картинкою майбутнього,

– підкреслив Рибачук.

Чи може позиція Навроцького завадити польсько-українській співпраці: дивіться у відео