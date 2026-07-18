Вже шукає йому заміну: Зеленський розглядає можливість відставки Сирського, – FT

Президент Володимир Зеленський почав шукати заміну головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському. На вихідних він планує провести співбесіди з кандидатами на цю посаду.

За словами джерела Financial Times, Зеленський готовий звільнити Сирського, але за певної умови.

Чому Зеленський шукає заміну Сирському?

Президент відправить Сирського у відставку, якщо знайде людину, яка зможе без проблем перебрати командування та забезпечити оборону на 1200-кілометровій лінії фронту.

18 – 19 липня глава держави проведе зустрічі із можливими кандидатами на посаду Головкома.

Видання зазначає, що питання відставки Сирського почали активно розглядати лише після того, як протести через звільнення міністра оборони Михайла Федорова переросли у вимоги відправити у відставку і самого головнокомандувача.

У п'ятницю ввечері тисячі людей зібралися біля будівлі Офісу президента в Києві, скандуючи "Сирського у відставку!". Подібні акції також відбулися у Львові та Одесі.

Організатор протестів, ветеран Дмитро Козятинський, заявив, що головною вимогою учасників є звільнення Сирського, а також повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

За інформацією FT, Зеленський звільнив Федорова після того, як Сирський поставив президентові ультиматум щодо усунення міністра. Сам Федоров підтвердив, що між ним і головнокомандувачем виник серйозний конфлікт.

На пресконференції Федоров заявив, що Сирський блокував його реформи в Міністерстві оборони та сприяв збереженню корупційних практик.

FT зазначає, що між Федоровим і Сирським є принципові розбіжності щодо ведення війни. Міністр виступає за розвиток технологій, безпілотних систем та цифровізації армії, тоді як Сирський залишається прихильником традиційної моделі ведення бойових дій, заснованої на використанні піхоти та артилерії.

Видання також пише, що західні партнери України, зокрема представники НАТО, активно співпрацювали з Федоровим і підтримували його реформи. Тому його звільнення стало для них несподіванкою.

Видання звернуло увагу, що до протестів долучилися ветерани та чинні військовослужбовці, що є доволі рідкісним проявом відкритої незгоди серед представників армії.

Крім кадрових змін у військовому керівництві, FT повідомляє, що Зеленський досі шукає нового посла України у США.

Основною кандидаткою залишається колишня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, яка нещодавно залишила уряд. Хоча Свириденко вже відмовилася від цієї пропозиції, Зеленський і далі намагається переконати її очолити українське посольство у США. Ця посада зараз має особливе значення через війну та відносини України з адміністрацією президента США Дональда Трампа.