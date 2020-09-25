Проблему черг на кордонах України треба розв'язати шляхом відкриття додаткових контрольно-пропускних пунктів. Окрім цього, необхідно вести переговори з колегами з сусідніх країн.

Про це заявив Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Закарпатську область, передає 24 канал. За його словами, це складне питання, а тому розв'язувати його будуть комплексно.

До теми Черги з вантажівок утворилися на західному кордоні України: фото та відео

"Це проблема не сьогоднішнього дня, проблема, яке тягнеться кілька років. З моменту, коли у нас збільшився експорт, орієнтуючись на західний ринок, зрозуміло, що з'явилися черги. Тобто, не вистачає на сьогодні прикордонної пропускної інфраструктури. Питання буде розв'язане. Гроші будуть вкладатись для відкриття окремих додаткових контрольно-пропускних пунктів", – сказав президент.

Водночас глава держави зазначив, міністр закордонних справ України спілкується з колегами наших сусідніх країн.

"У нас багато сусідів, багато країн, і там скрізь є великі черги. Ми повинні дружити з нашими сусідами, але, дійсно, на дипломатичному рівні ми повинні теж тиснути", – наголосив він.