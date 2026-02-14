Ситуація з Гераскевичем: Зеленський у Мюнхені згадав ще одну гучну історію

Українців обурила ситуація з олімпійцем Владиславом Гераскевичем, яка сталася днями. Та подібні події уже були.

До того ж вони сталися ще в 2017 році. Про це заявив Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції.

Важливо Від гопака на Олімпіаді-1976 до шолома Гераскевича: чому МОК карає тих, хто говорить правду

Чи були вже прецеденти, як із Гераскевичем?

Зеленський сказав, що рішення суду щодо Гераскевича очікуване. І навів приклад іншого українця, якого незаконно судили в Італії.

Щоправда, тоді це не стосувалося спорту. Мова про Віталія Марківа.

Чоловік народився в Україні, але довго жив в Італії. У 2013 він повернувся в Україну, щоб взяти участь у Євромайдані. Наступного року став нацгвардійцем, брав участь у боях на Донбасі.

Та 2017 року в Італії Марківа арештували – нібито він причетний до вбивства в 2014 році під Слов'янськом італійського журналіста Андреа Роккеллі та російського перекладача Андрія Миронова.

Марківу спершу присудили 17 років ув'язнення, потім 24. Але в 2020 році апеляційний суд визнав його невинуватим, що згодом підтвердив касаційний суд. Хоча зрештою нацгвардійця відпустили, але всі ці роки російська пропаганда радо користувалася з обвинувального вироку йому.

У 2025 році повідомляли, що Марків продовжує служити в лавах ЗСУ, а також викладає курсантам інституту Національної гвардії.

Довідка. Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов українського спортсмена Владислава Гераскевича проти Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF).

Чому з Владиславом Гераскевичем стався скандал?