Ситуація з Гераскевичем: Зеленський у Мюнхені згадав ще одну гучну історію
- Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції згадав випадок з Віталієм Марківим, якого судили в Італії.
- Тоді Україна виборювала справедливість роками.
Українців обурила ситуація з олімпійцем Владиславом Гераскевичем, яка сталася днями. Та подібні події уже були.
До того ж вони сталися ще в 2017 році. Про це заявив Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції.
Важливо Від гопака на Олімпіаді-1976 до шолома Гераскевича: чому МОК карає тих, хто говорить правду
Чи були вже прецеденти, як із Гераскевичем?
Зеленський сказав, що рішення суду щодо Гераскевича очікуване. І навів приклад іншого українця, якого незаконно судили в Італії.
Щоправда, тоді це не стосувалося спорту. Мова про Віталія Марківа.
Чоловік народився в Україні, але довго жив в Італії. У 2013 він повернувся в Україну, щоб взяти участь у Євромайдані. Наступного року став нацгвардійцем, брав участь у боях на Донбасі.
Та 2017 року в Італії Марківа арештували – нібито він причетний до вбивства в 2014 році під Слов'янськом італійського журналіста Андреа Роккеллі та російського перекладача Андрія Миронова.
Марківу спершу присудили 17 років ув'язнення, потім 24. Але в 2020 році апеляційний суд визнав його невинуватим, що згодом підтвердив касаційний суд. Хоча зрештою нацгвардійця відпустили, але всі ці роки російська пропаганда радо користувалася з обвинувального вироку йому.
У 2025 році повідомляли, що Марків продовжує служити в лавах ЗСУ, а також викладає курсантам інституту Національної гвардії.
Довідка. Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов українського спортсмена Владислава Гераскевича проти Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF).
Чому з Владиславом Гераскевичем стався скандал?
Скелетоніст вдягнув на тренування шолом із фотографіями загиблих українських спортсменів, яких убила Росія. Та виступати на змаганнях у цьому шоломі йому заборонили.
Фактично Міжнародний олімпійський комітет (МОК) визнав, що висловлювання про війну заборонені.
Спортивний арбітражний суд встав на сторону МОК. Там заявили, що "свобода самовираження дозволена на Олімпіаді, але не в місці змагань".
Тим часом росіяни й білоруси продовжують виступати під нейтральними прапорами – і навіть подекуди з власною символікою. А чиновники від спорту не тільки впритул не бачать цих порушень, але й закликають повернути росіян у великий спорт під триколором.
В колонці для 24 Каналу спортсмен пояснив свою позицію.