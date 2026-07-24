Буде надважливим кадровим рішенням: чи поверне Зеленський Федорова на посаду міністра оборони

Після кадрових змін у військовому керівництві питання нового очільника Міністерства оборони залишається відкритим. Одним із можливих сценаріїв називають повернення Михайла Федорова, однак остаточного рішення президент поки не ухвалив.

Доктор філософії та політичний експерт Андрій Городницький в ефірі 24 Каналу пояснив, чому повернення Федорова може стати надважливим кадровим кроком для Володимира Зеленського. Він також розповів, які ризики створить призначення нового міністра перед можливим загостренням на фронті.

Переговори з Федоровим тривають

Володимир Зеленський і Михайло Федоров уже кілька днів проводять непублічні переговори, які, ймовірно, продовжаться. Формальні перешкоди для повернення колишнього міністра оборони майже зникли, однак остаточного рішення президент досі не ухвалив.

Фактично зараз усі перепони щодо Федорова зняті,

– зазначив Городницький.

Повернення могло б стати вигідним для Зеленського і з політичного погляду, адже дало б змогу показати суспільству готовність переглянути невдале кадрове рішення. Водночас публічні сигнали президента поки не свідчать, що він налаштований на такий крок.

Після призначення Михайла Драпатого Зеленський назвав людей, з якими погоджував кандидатури, зокрема Євгена Хмару. Це прозвучало так, ніби нинішню конфігурацію керівництва Міноборони вже вважають остаточною.

За тими розмовами, які я чую, великого бажання повертати Федорова у президента поки немає,

– сказав політичний експерт.

Переговори водночас не припинилися, тож питання нового очільника Міністерства оборони залишається відкритим.

Кадрова перебудова забере час

Прихід нового головнокомандувача може супроводжуватися змінами в команді та системі управління. Подібна перебудова вже відбувалася після звільнення Валерія Залужного, а її наслідки частина військових і політиків пов'язувала з труднощами на фронті та втратою часу в критичний період.

Нинішні зміни відбуваються перед можливим посиленням російської армії. Росія може провести нову мобілізацію, а бойові дії перед зимою – активізуватися, тому Михайлові Драпатому доведеться одночасно вибудовувати власну систему управління та готувати військо до нового тиску.

Не так багато часу залишилося до досить специфічних подій. Я говорю про мобілізацію в Росії та активізацію фронту перед зимою. Питання, чи вистачить Драпатому можливостей організувати все за такий короткий період,

– зауважив Городницький.

Схожа ситуація виникне і в Міністерстві оборони, якщо його очолить людина, яка раніше працювала на іншій посаді. Щоб розібратися у великій структурі, зрозуміти всі процеси та налагодити взаємодію, знадобиться значно більше ніж кілька тижнів.

Логічніше було б перед такими подіями повернути Федорова, щоб він продовжив займатися цією роботою і показав результат у критичних умовах протидії Росії,

– пояснив політичний експерт.

Такий варіант дозволив би зберегти керованість міністерства в період, коли новий головнокомандувач і без того проходитиме складний етап перебудови військового управління.

Хмара може готуватися поруч із Федоровим

Попереднє звільнення Федорова через конфлікт із тодішнім головнокомандувачем було незбалансованим кадровим рішенням. Після відставки Олександра Сирського президент отримав можливість переглянути його, повернути колишнього міністра та сформувати керівництво, у якого буде спільне бачення роботи.

Це кадрове рішення було абсурдним. Президент зробив помилку, і її треба визнати: неправильно зробив, не того звільнив,

– заявив Городницький.

Євген Хмара нині є заступником і виконує обов'язки міністра, тоді як повноцінного очільника відомства має призначити Верховна Рада. Він міг би залишитися в команді, поступово вивчати роботу міністерства поруч із Федоровим і готуватися до можливого призначення у майбутньому.

Федоров отримав би можливість довести, що позитивні результати справді були пов'язані з його роботою, а не лише збіглися з періодом його перебування на посаді.

Ніхто не виганяє тренера з команди, яка виграла сезон. Дайте дограти, дайте показати й підтвердити результат. Якщо вийде – залишайте, якщо ні – тоді змінюйте,

– наголосив політичний експерт.

Якщо Федоров підтвердить результат, він зможе продовжити роботу. Якщо ні, Хмара за цей час розбереться в усіх процесах і буде готовий перебрати керівництво без різкого перехідного періоду.

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