Вибори онлайн, яких не буде: навіщо Зеленський про це заговорив?

Почати треба з того, що це не підготована заява, а відповідь на запитання інтерв'юера. І тут маємо цікавий аспект. Журналіст, який брав інтерв'ю (Ян Бьомерманн), – один із найвпливовіших представників політичної сатири в сучасній Німеччині. Про це пише Вадим Денисенко.

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Хто такий Ян Бьомерманн

Але Ян не просто комік: його програми нерідко стають інструментом журналістських розслідувань і політичних провокацій. Він радше сатирик із журналістськими інструментами.

У послужному списку Бьомерманна, крім усього іншого, є скандал з президентом Туреччини, який вийшов на міждержавний рівень. Тоді він в прямому ефірі зачитав дуже неприємний вірш про Ердогана, а Туреччина висловила протест. Після дипломатичних дискусій справу вдалося зам'яти.

Вибори за кордоном – справа проблематична

Щодо виборів, то ведучий поставив питання приблизно такого змісту: "Що сказав би сатирик, яким ви були раніше, про те, що українці зараз не можуть голосувати через чинне воєнне законодавство?" Зеленський гру не підхопив.

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Із важливих деталей відповіді треба звернути увагу: Зеленський заявив не лише про те, що зараз офлайн голосувати не можуть військові, але й на те, що голосувати не можуть біженці в Європі.

З одного боку, не згадати про це майже неможливо, якщо ти даєш інтерв'ю в країні, де перебуває не менше мільйона біженців. З іншого боку – не треба забувати про дві речі:

в політикумі є мовчазний майже консенсус про неможливість організації повноцінних виборів в ЄС;

серед тих, хто залишився в Україні, є великий (можливо, навіть домінуючий) прошарок тих, хто вважає, що долю виборів мають вирішувати ті, хто живе тут, а не ті, хто виїхав.

Окремо варто звернути увагу на те, що ніхто не уявляє собі електоральні настрої за кордоном. Жодних релевантних соціологічних опитувань не було і методологічно провести їх надскладно. Та й дуже дорого.

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Пас до Верховної Ради

Зеленський у відповіді про онлайн-вибори чітко дав пас в бік відповідальності Верховної Ради за прийняття цього рішення. Нагадаю, що на початку року в парламенті розпочала роботу комісія щодо нового виборчого закону, але за майже рік роботи результатів нема.

І в питанні онлайн-голосування, скоріше за все, результатів не буде. Суспільство не вірить в чесність такого голосування. А відтак, провести його зараз, навіть, якщо технічно все буде готово – це поставити під сумнів питання легітимності виборів. Зрештою, Зеленський сам сказав, що ці вибори можуть зараз розколоти суспільство.

У підсумку маємо просту гру: президент каже, що готовий розглядати різні можливості виборів, адже розуміє, що тиск щодо цього питання може рости. Але разом з тим ні про які вибори мова зараз взагалі не йде.