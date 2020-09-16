Якби вибори на пост Президента України відбулися найближчим часом, за чинного главу держави Володимира Зеленського проголосували б 29% українців.

Цей показник нижчий, ніж результат Зеленського у першому турі президентських виборів минулоріч, де він набрав понад 30% голосів. Такі дані оприлюднила Соціологічна група "Рейтинг".

Відповідно до результатів опитування, на другому місці електоральних симпатій виборців, які вже визначилися, нардеп та співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко – 15,5% голосів. Слідом ідуть п’ятий президент Петро Порошенко – 14% та лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 9,3%.

Несподіванкою стала поява у рейтингу волонтера та кандидата у мери Києва від партії "Голос" Сергія Притули, який поки що про свої президентські амбіції не заявляв. За нього готові проголосувати вже 3,6% українців.

Примітно, що у головного конкурента Притули на виборах київського міського голови Віталія Кличка рейтинг підтримки значно нижчий – на рівні 0,7%.

Очільник парламенту та лідер пропрезидентської фракції Дмитро Разумков теж не може похвалитися великою підтримкою серед українців. За нього готові проголосувати лише 2,7% виборців.