Стиль спілкування Володимира Зеленського з українцями креативний – через відеозвернення. Першим таких зверненням було саме привітання з Новим роком, під час якого він оголосив, що балотуватиметься на президентських виборах. Після цього була ще майже сотня відеороликів.

Експерти ствердили, що саме завдяки такому стилю спілкування Зеленський завоював свою популярність перед виборами. Найвідомішим є його відео з закликом до Петра Порошенка прийти на дебати на стадіон "Олімпійський", повідомляє "Слово і діло".

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З моменту інавгурації Зеленський записав 92 відеозвернення. Варто зазначити, що лише 13 з них у неофіційному стилі.

Довідка. Одне з таких відео Зеленського з'явилось нещодавно у мережі. Він назвав водіїв фур, які порушують закон, "засранцями".



Лише 13 відеозвернень Зеленського були неофіційними / Фото скриншот з відео

COVID-19 – це найпопулярніша тема відеозвернень Зеленського. На цю тему він записав 35 роликів. Трохи менше відеопривітань з державними святами та щодо ситуації на фронті.



Найбільше відеозвернень президента щодо COVID-19 / Фото скриншот з відео

Окрім цього, у президента є звернення, присвячені:

земельній реформі – 3;

обміну полоненими – 5;

розвитку інфраструктури – 8;

освіті – 9;

держбюджету 2020 – 3;

тарифам – 4;

діджиталізації – 5;

парламентським виборам 2;

розслідуванню гучних справ – 2;

реформі правоохоронних органів – 2.



Володимир Зеленський звертався до українців щодо різних питань / Фото скриншот з відео

Також відеозвернень, опублікованих у мережі фейсбук було 58.