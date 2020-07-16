Володимир Зеленський заявив, що не знає Дениса Комарницького, якого зокрема нардеп Гео Лерос називає куратором багатьох напрямків у Києві. Президент запевнив журналістів, що в Офісі Президента взагалі немає такого поняття як "смотрящій".

Про це Зеленський заявив на зустрічі із журналістами після праймеріз серед кандидатів на мера Києва, пише "Громадське".

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Відповідаючи на запитання журналістів, глава держави запевнив, що не знає, хто такий "пан Комарницький".

Якщо я не знаю, то він не може бути "смотрящим" від Офісу. По-друге, "смотрящих" від Офісу за Києвом немає. "Смотрящих" за будь-яким містом в Україні від Офісу немає. Загалом питання "смотрящих" не існує в нашому Офісі,

– сказав Зеленський.

Одним із тих, хто говорить, що Денис Комарницький нібито тіньовий керівник Києва, є нардеп Гео Лерос.

Зокрема в інтерв'ю 24 каналу Гео Лерос сказав: Денис Комарницький курує багато напрямків у Києві – будівництво, дозволи, виділення землі. Окрім того, він зазначив: авто Комарницького приїжджало до Офісу Президента. З нього виносив якісь коробки Микола Тищенко.

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