Зеленський заявив, що не знає Комарницького і ніяких "смотрящіх" за Києвом в ОП немає
Володимир Зеленський заявив, що не знає Дениса Комарницького, якого зокрема нардеп Гео Лерос називає куратором багатьох напрямків у Києві. Президент запевнив журналістів, що в Офісі Президента взагалі немає такого поняття як "смотрящій".
Про це Зеленський заявив на зустрічі із журналістами після праймеріз серед кандидатів на мера Києва, пише "Громадське".
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Відповідаючи на запитання журналістів, глава держави запевнив, що не знає, хто такий "пан Комарницький".
Якщо я не знаю, то він не може бути "смотрящим" від Офісу. По-друге, "смотрящих" від Офісу за Києвом немає. "Смотрящих" за будь-яким містом в Україні від Офісу немає. Загалом питання "смотрящих" не існує в нашому Офісі,
– сказав Зеленський.
Одним із тих, хто говорить, що Денис Комарницький нібито тіньовий керівник Києва, є нардеп Гео Лерос.
Зокрема в інтерв'ю 24 каналу Гео Лерос сказав: Денис Комарницький курує багато напрямків у Києві – будівництво, дозволи, виділення землі. Окрім того, він зазначив: авто Комарницького приїжджало до Офісу Президента. З нього виносив якісь коробки Микола Тищенко.
"Слуги народу" провели праймеріз
- Фракція "Слуга народу" на засіданні 16 липня провела праймеріз кандидатів у мери столиці.
- У них взяли участь 5 претендентів Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура й Дмитро Гурін,
- Перемогу за усіма трьома критеріями, за якими обирали кандидата, здобула Ірина Верещук.
- Основним опонентом для "Слуги народу" на виборах буде чинний мер столиці Віталій Кличко. Принаймні про це зараз свідчить соціологія.
- Верещук вже заявила, що запрошує Віталія Кличка на дебати.
- Вибори міського голови Києва, як і по всій Україні загалом, відбудуться 25 жовтня.