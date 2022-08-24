Відповідне звернення президент записав ввечері 24 серпня. Він також пригадав, що Україна щодня ставатиме тільки міцнішою і це розуміють всі у світі.

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Немає таких бомб, які можуть стерти свободу, – Зеленський у День Незалежності

Вже майже ніч, завершується наш головний день, День Незалежності України. Але наша незалежність не завершується і ніколи не завершиться. І 32-й наш День Незалежності буде, і 33-й, і всі наступні, скільки триватиме час на землі. Україна – назавжди,

– сказав Володимир Зеленський.

Додав, що наша держава щодня ставатиме тільки міцнішою й це розуміють абсолютно всі у світі – від Радбезу ООН до всіх столиць без винятку.

Президент також пояснив, що:

держава не відступає зі шляху, бореться;

дякує всім, хто нас підтримує, дбає про нашу державу, зберігає нашу єдність – таку ж єдність, як сьогодні, як щодня протягом цих півроку;

жодному ворогу нас не здолати.

"Немає таких бомб, які можуть стерти свободу, і не буде ніколи таких ракет, які можуть зламати волю народу, що вірить у себе", – запевнив Зеленський.

У Чаплине вже 22 загиблих

Чаплине – наш біль сьогодні. Станом на цю хвилину (мовиться про 23:20 24 серпня) – 22 загиблих, з них п'ятеро людей згоріли в машині, загинув підліток, йому було 11 років, російська ракета зруйнувала його будинок,

– розповів президент.

Додав, що пошуково-рятувальні роботи на залізничній станції триватимуть. Окрім того:

обов'язково змусимо окупантів відповісти за все, що вони наробили;

обов'язково викинемо загарбників з нашої землі;

жодної плями цього зла не залишиться в нашій вільній Україні.

"Пройдемо наш шлях до перемоги! Вона буде!", – побіцяв Верховний Головнокомандувач ЗСУ.

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