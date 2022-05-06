Вранці 6 травня президент нагородив військових та вручив деяким Хрест бойових заслуг. Президент зауважив, що особливо цими днями, у період 9 травня, не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Зауважте Якщо російські війська знищать людей у Маріуполі, переговорів з Росією не буде, – Зеленський

Для евакуації захисників Маріуполя залучені впливові посередники

Володимир Зеленський зауважив, що евакуація з Маріуполя, а саме з "Азовсталі" триває. Все відбувається за посередництва ООН і Міжнародного комітету Червоного хреста.

Протягом дня (мовиься про 6 травня – 24 канал) наша команда організовувала порятунок для більш ніж 40 цивільних людей – жінок і дітей. Сподіваємось, що незабаром вони зможуть прибути вже на безпечну територію після двох місяців під обстрілами, просто під землею – в укриттях,

– сказав Зеленський.

Додав також, що влада працює над дипломатичними варіантами для порятунку наших військових, які досі на "Азовсталі".

"Залучені впливові посередники. Впливові держави", – запевнив президент.

Президент закликав людей цими днями не ігнорувати сирени

Російські війська продовжили обстріли нашої території, зокрема ракетні і авіаційні удари. Прошу всіх наших громадян – і особливо цими днями – не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей,

– закликав Президент України.

Володимир Зеленський також закликав людей чітко дотримуватись :

розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години, які є у містах і громадах;

заборони на відвідування лісів у тій місцевості, які були окуповані, адже там є загроза від мін і розтяжок, які залишились після російських військових.

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Нічне звернення Зеленського за 6 травня: дивіться відео