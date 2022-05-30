Зокрема Володимир Зеленський пригадав, що іноземець працював на французький канал BFM TV. Відповідну інформацію президент України озвучив під час звернення до українців ввечері 30 травня.

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Узгодження пакету санкцій ЄС проти Росії затягнулось

Володимир Зеленський розповів, що протягом дня комунікував з ЄС щодо затвердження 6 санкційного пакету проти Росії.

Пауза із погодженням нових санкцій в Європі вже надто затягнулася. П'ятий санкційний пакет був запроваджений ще 8-го квітня. Тож, минуло дуже багато часу без посилення європейських санкцій проти Росії,

– пригадав Зеленський.

Додав, що вдячний президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю за підтримку інтересів України та всієї Європи і за намагання якнайшвидше знайти потрібні компроміси, щоб 6 санкційний пакет ЄС все ж таки ухвалили.

"Росія має відчути значно більшу ціну за свою агресію", – пояснив президент.

Європі доведеться відмовитися від російської нафти

Володимир Зеленський розповів, що ключовий пункт – це нафта, адже Європі в будь-якому випадку доведеться відмовитись від російської нафти, нафтопродуктів.

Бо це про незалежність самих європейців від російської енергетичної зброї. І чим раніше це відбудеться, чим повнішою буде відмова від російської нафти, тим вигідніше буде, зрештою, самій Європі,

– пояснив президент України.

Росія блокує вивезення з України мільйонів тонн зерна та знову бреше

Володимир Зеленський пригадав, що через блокування наших портів у Чорному морі і захоплення частини берега Азовського моря, Україна не може відправити на експорт 22 мільйони тонн зернових, які вже є на наших складах.

Саме це блокування Росією нашого експорту дестабілізує ситуацію в глобальному масштабі, адже дорожчає продовольство в різних країнах, виникає загроза голоду в Африці, в Азії, в деяких державах Європи. Це може перерости у нову міграційну кризу.

Росія заявляла, що нібито якісь санкції не дозволяють їм наростити експорт їхнього продовольства. Мовляв, вони хочуть не допустити кризи, проте як завжди брешуть.

По-перше, російське продовольство санкціями не блокували. А по-друге – на нашій захопленій території російські окупанти вкрали вже, як мінімум, півмільйона тонн зернових і шукають зараз, як їх десь вчорну продати. Так продати, щоб і грошей заробити на вкраденому і зберегти дефіцит на легальному ринку,

– розповів президент.

Ситуація на Донбасі надзвичайно тяжка

Верховний Головнокомандувач Збройних сил України також розповів, що:

щиро співчуває колегам і рідним вбитого журналіста Фредеріка Леклерка. Він став 32-м медійником, який загинув після 24 лютого;

ситуація на Донбасі залишається надзвичайно тяжкою – Росія намагається точково зібрати переважаючі сили для більшого і більшого тиску на наших захисників;

на Донбасі вже зібраний максимум бойової потужності російської армії;

Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Авдіївка, Курахове, Слов'янськ та деякі інші населені пункти залишаються для окупантів ключовими мішенями саме на цьому напрямку.

Володимир Зеленський подякував українським захисникам та захисницям, які попри технічну і подекуди кількісну перевагу окупантів героїчно тримають оборону.

Пригадав, що окупанти знову обстріляли Харків, Сумську область. Натомість Україна продовжує боротись за Херсонщину.

"Крок за кроком звільняємо нашу землю і поступово наближаємось до тієї точки, в якій Росії все ж таки доведеться відкласти зброю, порахувати всіх своїх вбитих і перейти до дипломатії. Обов'язково доведеться", – сказав президент.

Володимир Зеленський завершив звернення словами про вічну пам'ять усіх, хто загинув від рук окупантів.

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