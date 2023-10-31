Коли почалося повномасштабне вторгнення, багато хто очікував, що Україна не вистоїть. Тепер же – ситуація зовсім інша.

Зверніть увагу "Анонімна підкилимність": Подоляк і Данілов прокоментували статтю в Time про Зеленського