Коли почалося повномасштабне вторгнення, багато хто очікував, що Україна не вистоїть. Тепер же – ситуація зовсім інша.
Зверніть увагу "Анонімна підкилимність": Подоляк і Данілов прокоментували статтю в Time про Зеленського
Володимир Зеленський увечері 31 грудня звернувся до українців. Український лідер зауважив, що світ надто швидко звикає до успіхів.
Коли почалося повномасштабне вторгнення, багато хто очікував, що Україна не вистоїть. Тепер же – ситуація зовсім інша.
Зверніть увагу "Анонімна підкилимність": Подоляк і Данілов прокоментували статтю в Time про Зеленського