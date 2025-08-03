Повідомляє 24 Канал з посиланням на розпорядження президента №98/2025-рп та №99/2025-рп.
Дивіться також Головував зі Сходу до Заходу: що відомо про Сергія Гайдая, учасника скандалу щодо закупівель ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА, а також Андрія Юрченка, який обіймав крісло начальника Рубіжанської МВА. Вони разом із нардепом Олексієм Кузнєцовим брали участь у корупційній схемі на закупівлях БпЛА та РЕБ.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на розпорядження президента №98/2025-рп та №99/2025-рп.
Дивіться також Головував зі Сходу до Заходу: що відомо про Сергія Гайдая, учасника скандалу щодо закупівель ЗСУ