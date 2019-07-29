Зеленський, Хомчак та побратими з ООС привітали Сили спеціальних операцій зі святом

Сили спеціальних операцій – наймолодша складова Збройних сил України, їй три роки. Однак вони успішно виконують військовими і невійськовими методами завдання, які інші роди військ виконувати не можуть. Із Днем ССО привітав бійців Президент України Володимир Зеленський, інші високопосадовці, а також побратими з лінії фронту.

"Слава Силам спеціальних операцій Збройних Сил України! Слава Україні!" – привітав із професійним святом Сили спеціальних операцій Збройних Сил України президент Володимир Зеленський.

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Глава держави зазначив, що ССО – не просто рід військ, а "воїни нової формації з особливою філософією, стилем життя та умовами бойової діяльності".

Через специфіку своєї діяльності військовослужбовці-спецпризначенці зазвичай є маловідомими для більшості громадян, але результати їх роботи, зокрема й в тилу ворога, говорять самі за себе,

– наголосив Зеленський.

Президент вшанував пам'ять "воїнів у сірих беретах", полеглих у боротьбі за свободу і незалежність України. І подякував усім військовослужбовцям та ветеранам за відданість обов'язку і Батьківщині.

Як вступити до Сил спеціальних операцій? Дивіться відео 24 каналу:

Начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак нагадав, що "сформовані в розпал російської агресії Сили спеціальних операцій успішно пройшли непростий шлях від становлення до набуття необхідних бойових спроможностей".

Воїни-спецпризначенці по праву вважаються представниками одного із найбільш сучасних компонентів Збройних сил України, який здатний ефективно виконувати широкий спектр спеціальних і бойових завдань у будь-яких умовах,

– наголосив Хомчак.

Він побажав бійцям ССО, їхнім рідним і близьким "міцного здоров'я, щастя, успіхів у здійсненні всіх планів і задумів в ім'я подальшого зміцнення української держави та її обороноздатності".

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Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський у привітанні зазначив, що "не існує перешкод, які б не змогли подолати військовослужбовці ССО, і немає противника, перед котрим вони здригнулися б чи відступили".

А міністр оборони Степан Полторак побажав "всім українським воїнам-спецпризначенцям завжди повертатися з бойових завдань переможцями".

Ваше бойове гасло "Іду на ви!" стало справжнім символом незламності та нескореності,

– додав міністр.

Зворушливе привітання побратимам у відео записали бійці ЗСУ з лінії фронту. Вони пригадали тих, хто віддав найдорожче за вірність присязі, та побажали усім "йти вперед та бути кращими".

"Найпростіший день був "вчора". Далі буде тільки більше праці над собою і Україною. Але головне – повертайтеся живими!" – такими словами завершили бійці свою відеопривітання.

Що ми знаємо про Сили спеціальних операцій ЗСУ?

Сили спеціальних операцій – це високомобільні десантні війська.

20 квітня 2015 в Генштабі вирішили створити окрему структуру ЗСУ (Сили спеціальних операцій), яка буде підпорядковуватися Міністерству оборони України. У червні 2016 року Верховна Рада підтримала створення Сил спеціальних операцій в структурі ЗСУ.

26 липня 2016 року п'ятий президент Петро Порошенко підписав указ "Про День Сил спеціальних операцій Збройних сил України", який відзначається щорічно 29 липня.

У січні 2019 року затвердили емблему, символи і прапор ССО та штандарт командувача. Девізом стали слова київського князя Святослава Хороброго "Іду на ви" (князь завжди попереджав ворога про напад і був упевнений у своїй перемозі), а на емблемі – срібний вовк.



"Іду на ви", – девіз Сил спеціальних операцій ЗСУ

Утім, ССО є закритою структурою у системі Збройних сил України. Тож детальна інформація про їхнє створення чи завдання, які вони виконують, є непублічною. І буде такою найближчі чи не 50 років.